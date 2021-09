Se billedserie Børnefysioterapeut Tina Olesen på rundtur på behandlingslegepladsen med et barn fra en af to lokale børnehaveklassser, der skulle tete legepladsen ved dens indvielse tirsdag. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Indvier Danmarks første behandlingslegeplads: Her er behandlingen en leg

Sjælland - 21. september 2021 kl. 16:23 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- At være på en legeplads i stedet for en hospitalsstue, når man har to små børn, giver en helt anden frihed. Især, når man er her hver dag, og i går (mandag, red.) fra klokken 07.00 til 21.30.

Sådan lyder det fra Annika Brendholt-Larsen, der har været indlagt på børneafdelingen sammen med sin mand Jannick og deres toårige søn Milan siden torsdag i sidste uge.

Sønnen Milan lider af blodmangel og er ved at blive udredt for en mulig leukæmi. Og selv om familien får lov til at komme hjem og sove, er den nye legeplads, der i går tirsdag blev officielt indviet på Slagelse Sygehus, et tiltrængt frirum fra den hvide sengestue og hospitalsgang mellem undersøgelser, prøver og svar på samme.

- Milan er ikke så aktiv, fordi han hans blodmangel gør ham træt. Men han er rigtig glad for at være her på legepladen. Når man er på sygehuset og skal vente i mange timer, så går tiden noget hurtigere for alle, når vi kan være her på legepladsen. Vores tålmodighed havde nok ligget på et lavere niveau, hvis ikke vi havde legepladsen, siger Jannick Brendholt-Larsen.

Leg hjælper

Den nye legeplads på Slagelse Sygehus er dog langt mere end »bare« en normal legeplads for Milan og andre børn, der er indlagt.

Det er den første legeplads på et dansk sygehus, der er nøje designet til at indgå i udredningen og behandlingen af indlagte og ambulante børn, der eksempelvis skal vurderes for motoriske vanskeligheder og handicap.

- Det motiverer børnene langt mere, når man siger, at »nu skal vi lege« i stedet for at sige, »nu skal vi i gang med en undersøgelse«. Og når barnet er motiveret, giver det os bedre muligheder for at vurdere barnets færdigheder. Også fordi de bevæger sig naturligt rundt i modsætning til normale undersøgelser, fortæller Tina Olesen, der er børnefysioterapeut på Slagelse Sygehus.

- For børnene er det dog bare en legeplads. Og det betyder, at alle andre børn, der er indlagt her, også kan få gavn af dem. Vi ved, at børn, der er aktive og bevæger sig, kommer sig hurtigere over sygdom, siger Tina Olesen med henvisning til Milan og hans familie.

Fra legeplads til redskab

Legepladsen var egentlig doneret af en fond, som en almindelig legeplads til sygehuset.

Men med Tina Olesen og hendes kollegers mellemkomst blev projektet omdannet til en behandlingslegeplads, hvor alle elementer, der normalt indgår i en fysioterapeutisk vurdering og undersøgelse, er kommet med på legepladsen.

- Vi fik blandt andet sørget for, at der kom en line med, så vi kan teste børnenes balanceevne. Oprindelig var der ikke bakker på legepladsen. Men det har vi fået med, og der er kommet tunneller i dem, så vi kan se, hvordan børnene kravler. Der er lavet plads, så børn i kørestole kan komme rundt over det hele, så også de kan bruge hele legepladsen. Bare for at nævne nogle af de ting, vi har fået ind, siger Tina Olesen.

Med behandlingslegepladsen har fysioterapeuterne og de øvrige behandlere også mulighed for at tilrettelægge en behandling, hvor de sender børnene og deres familier hjem med lektier og legeskemaer med målrettede lege (læs: øvelser), som de kan bruge til at træne på en normal kommunal legeplads, når de er blevet udskrevet.

Legepladsen på Slagelse Sygehus er den første behandlingslegeplads på et dansk sygehus. Men Rigshospitalet i København får en tilsvarende legeplads, når dets nye børneafdeling Børneriget åbner for patienter i 2025.