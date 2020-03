Indtil videre er bødeblokken blevet i lommen

De nye regler for at forsamle sig set i lyset af coronavirus har indtil videre ikke fået politiet til at trække bødeblokken op ad lommen. Sådan lyder det samstemmende fra tre vagtchefer hos Midtsjælland, Sydsjælland og Nordsjællands Politi.

- Vi har fået en del anmeldelser om større flokke og forsamlinger, men i de fleste tilfælde var der ikke for mange sammen, når vi tjekkede henvendelserne. Så vi håber, at danskerne har forstået budskabet, understreger vagtchefen ved Midt og Vestsjællands Politi.

Hos vagtchef-kollegaen hos Sydsjællands Politi er meldingen den samme.

- Vi har måttet vejlede et par steder i nogle forretninger, og også fået henvendelser om at flere end ti var forsamlet, men når vi har været ude og vejlede, så har folk rettet flot ind.

Heller ikke i Nordsjælland har politiet haft de store problemer. Her har man også reageret på anmeldelser fra bekymrede borgere som fandt, at for mange mennesker var samlet på et sted, men oplysning og vejledning har været nok for ordensmagten.

Politiet håber, at danskerne også i weekenden kan finde ud af følge de nye regler for at være sammen, selv om det er fridag og solen skinner.

- Vores øverste politichef har fredag været ude og tale med lidt store bogstaver til danskerne. Vi satser på, at meldingen fra politiets ledelse nu er trængt ind hos alle, understreges det hos vagtcheferne.