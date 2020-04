Foto: Movia

Indsætter tidlige flexture til nødstedte Bus- og lokaltog-pendlere

Sjælland - 01. april 2020 kl. 11:10 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bare to dage efter, at en nød-køreplan trådte i kraft for de sjællandske busser og lokalbaner, har trafikselskabet Movia set sig nødsaget til at smide en redningskrans, så borgere, der normalt tager tog og bus på arbejde, stadig kan møde tidligt ind på arbejde.

Med virkning fra i dag fremrykker Movia tidspunktet for, hvornår man kan bestille en plustur eller flextur med to timer. Det betyder, at man kan bestille en flex- eller plus-tur allerede fra klokken 04.00 om morgenen i stedet for klokken 06.00.

-I Movia har vi tilpasset kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation, som et nødvendigt midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation. Men vi vil gerne samtidig sikre, at de kunder, der har et reelt behov for at kunne nå frem på arbejdet tidligt om morgenen, også har mulighed for det, og derfor tilbyder vi nu en løsning med enten plustur eller flextur, afhængigt af, hvor man bor, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, i en pressemeddelelse.

Nød-køreplanen, der trådte i kraft mandag, har blandt andet betydet, at læger og sygeplejersker har haft svært ved at møde ind til tiden i de tidlige morgentimer på sygehusene i Køge og Holbæk. Men også alle andre, der normalt tager tog og bus tidligt om morgenen har været ramt.

Og det er det, Movia nu tager konsekvensen af.

Beslutningen om at fremrykke flex- og plusturene er sket så hurtigt, at ændringerne først vil fremgå af Rejseplanen onsdag eftermiddag. #Tilbuddet vil vare så længe, Movias busser og lokaltog kører efter nødkøreplan. Det gælder både i hverdagene og i weekenden.

Men Stevns, Lejre, Greve, Høje Taastrup, Ishøj og Odsherred er ikke en del af Plustur, mens Greve er den eneste på Sjælland uden for København, der ikke er en del af Flextur. For at bruge Flex- og Plus-tur skal man tilmelde sig ordningen. Læs mere her.



Movia har også lavet en række videoguider til, hvordan man opretter sig som bruger og bestiller henholdsvis Flex- og Plus-tur. De findes her.