De studerende på Absalons campusser som her lidt uden for Roskilde skal bære mundbind i faglokalerne, når de møder ind til studiestart i næste uge. Foto: Thomas Olsen.

Indfører krav om mundbind for 8500 studerende

Sjælland - 12. august 2020 kl. 09:53 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Når flere tusinde studrende møder ind på Absalons uddannelser i Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. i næste uge, vil de blive mødt med et krav om at bære mundbind i uddannelsernes faglokaler.

Det oplyser professionshøjskolen i en pressemeddelelse.

Ifølge rektor Camilla Wang skal mundbinddet ses som en slags supplement til de allerede gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand samt vaskning eller afspritning af hænderne.

- Vi følger myndighedernes retningslinjer, men i nogle af vores undervisningslokaler kan det være svært at undgå fysisk kontakt. Så derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip valgt at der skal bæres mundbind i alle vores faglokaler på vores campusser, siger Camilla Wang i pressemeddelelsen.

Absalon oplyser, at skolen vil sørge for at uddele de nødvendige værnemidler til de studerende.

Faglokalerne, hvor de studerende skal bruge mundbind, omfatter blandt andet musiklokaler, værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler og sengestuer.

Hvis der er et undervisningsbehov for tættere kontakt med berøring, så har Absalon også gjort det obligatorisk at bære handsker.

Absalon er ikke den eneste uddannelsesinstitution, der indfører krav om mundbind.

Blandt andre har Københavns professionshøjskole indført krav om mundbind i faglokalerne, hvor det kan være svært at holde afstand, mens Katedralskolen i Roskilde omvendt har indført krav om mundbind, når ansatte og elever bevæger sig på gymnasiets gange, fordi skolens ledelse har vurderet, at det er for svært at overholde anbefalingerne om afstand.