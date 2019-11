Elbusser, som den her der blev sat i søen i Roskilde Kommune tidligere i år, bliver ikke en del af Region Sjællands forestående udbud af en række busruter. Foto: Anders Petri.

Ikke råd til grønne busser

Sjælland - 05. november 2019 kl. 08:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et år hvor en række busruter enten er blevet lukket ned eller beskåret, er der lagt op til at de lokale togbaner og regionale busruter fredes for besparelser i 2020.

Det besluttede samtlige partier i Region Sjællands regionsråd ved et møde i går aftes.

- Jeg vil starte med at glæde mig over, at vi i 2020 ikke skal indlede året med en sparerunde, sagde Peter Jacobsen, formand for Region Sjællands Udvalget for regional udvikling (DF), hvor den kollektive trafik hører ind under.

Regionen afsætter i runde tal 359 millioner kroner til at købe tog og bus-trafik for hos trafikselskabet Movia og Lokaltog i 2020.

Et minimum

Venstres Jens Ravn påpegede, at pengene reelt ikke rækker helt til det »minimum« af busser og lokaltog, som regionen kører rundt med i dag.

- Det er ingen hemmelighed, at vi er voldsomt pressede på det her område, for at få pengene til at række, sagde han blandt andet med henvisning til de senere års besparelser og den aktuelle situation på lokalbanen Østbanen mellem Køge og Hårlev/Faxe Ladeplads, hvor skinnerne er så nedslidte, at togene bliver nødt til at sætte farten ned fra 100 km/t til 70 km/t fra årsskiftet.

Den stramme økonomi blev også brugt som argument for, at man i et forestående udbud af en tredjedel af regionens busruter, ikke stiller krav om CO2-fri busser, der køer på el- eller brint. Det vil give en merpris på mellem 2 og 12 millioner kroner. Penge, som flertallet ikke mener,

Derfor vil et stort flertal af partierne lave et udbud, hvor man får mulighed for at købe busser, der kører på alternative CO2-neutrale biobrændsler frem for benzin og diesel.

Skadelig biodisel

Det er for uambitiøst, mente Enhedslisten, der dog stod alene om at mene, at man kan skaffe finansiering ved af afskaffe en bufferpulje på det regionale område på 10 millioner kroner.

- Biodiesel har vist sig faktisk at være mere forurenende end klassisk diesel. Vi risikerer at tabe 5-7 år i forhold til den grønne omstilling, lød det fra Enhedslistens Jørgen Holst.