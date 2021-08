Sporarbedjet mellem København H og Høje Taastrup her på billedet begyndte 2. august. I skrivende stund ventes arbejdet afsluttet - og dermed normal køreplan igen - fra 14. oktober. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ikke igen - Forsinket sporarbejde rammer sjællandske tog

Sjælland - 17. august 2021 kl. 16:34 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

En akut forsinkelse i sporarbejdet på Danmarks travleste jernbanestrækning mellem København og Roskilde har betydet, at de sjællandske togpendlere må vente en uge ekstra på at komme et skridt nærmere en normal køreplan. Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Ændringen, der blev meldt ud af DSB natten til tirsdag, betyder primært, at togpendlere fra tirsdag og frem til og med søndag fortsat må nøjes med ét regionaltog i timen mellem Slagelse/Ringsted, Roskilde og Københavns Hovedbanegård i for to, sådan som pendlerne ellers var blevet stillet i udsigt.

DSB vil kompensere de sjællandske pendlere ved at lade de landsdækkende IC-tog standse ekstraordinært i de mindre stationsbyer Borup, Viby og Hedehusene i myldretiden. Det betyder dog samtidig, at de togrejsende i de landsdækkende IC-tog for forlænget rejsetiden til København med seks minutter. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.

DSB oplyser blot, at den akutte forlængelse af sporarbejdet mellem Vigerslev og Hvidovre skyldes »uventede ændringer i Banedanmarks Sporarbejde«. Tony Bispeskov ønsker dog ikke at uddybe formuleringen. Han henviser i stedet til Banedanmark, der blot oplyser, at sporfornyelsesprojektet har trukket ud.

Sporarbejdet mellem Vigerslev og Hvidovre er en del af et stort sporrenoveringsarbejde mellem København og Høje Taastrup, der begyndte 2. august og som efter den oprindelige plan skulle slutte 3. oktober. Den tidsplan er dog allerede blevet skubbet til 14. oktober på grund af tidligere forsinkelser i sporarbejdet.