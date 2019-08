Ikea dropper det trykte katalog

- For os i Ikea Danmark er beslutningen om at digitalisere det trykte katalog virkelig en stor ting. I 50 år har kataloget markeret starten på et nyt forretningssår for os, og det har været et fast referencepunkt for medarbejdere, kunder og andre med interesse for indretning. 2019 markerer et nyt kapitel i Ikea Danmarks historie, hvor vi fremover vil inspirere de mange mennesker via de digitale platforme, de allerede bruger, med relevant indhold, der imødekommer deres stil, ønsker og behov, forklarer Elefteria Cromlidou, Commercial Manager Ikea Danmark.