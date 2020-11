Mads Langer, som i foråret tog live-musikken til nye steder med sine drive-in-koncerter, har snart premiere på endnu et innovativt koncertformat. Pr-foto

Iglo-koncert med Mads Langer

Sjælland - 26. november 2020 kl. 07:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Mads Langer fik masser af omtale, da han i foråret kastede sig ud i drive-in-koncerter. Nu er den populære musiker igen klar til at prøve kræfter med et unikt koncertformat. I samarbejde med OnePlus inviteres fans fra hele verden med til en virtuel, 360 graders koncertoplevelse i en iglo-lignende kuppel bestående af 50 smartphones.

- I foråret prøvede jeg kræfter med nye koncertformer, og det var virkelig en stor oplevelse at være med til at starte en global trend med både drive-in- og stay-home-koncerter. Nu har jeg skruet yderligere op for blusset og glæder mig til sammen med OnePlus at præsentere et helt nyt og innovativt koncertformat, siger Mads Langer i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter:

- Jeg glæder mig virkelig til den her koncert, for den repræsenterer meget mere end blot mit hjerteblod - musikken. Der er ekstra meget på spil, når det er nyt og ukendt land, men det er virkelig inspirerende at arbejde med OnePlus, hvor der ikke gås på kompromis med det tekniske og kvaliteten af musikoplevelsen.

Koncerten finder sted på en location i det fri - i en iglo-lignende kuppel formet af 50 OnePlus-telefoner. Den optages ligeledes på OnePlus-enheder og livestreames på OnePlus' Instagram-profil og Mads Langers YouTube-kanal.

- Drømmen er at give publikum en anderledes oplevelse, de vil huske i mange år fremover. Især i disse lidt specielle tider, hvor vi alle har brug for lidt ekstra lys og god energi, er det meningsfuldt at være med til at skabe en begivenhed, som samler folk, og som forhåbentlig kan sprede hjertevarme og god stemning, siger Mads Langer.

Der er mulighed for at vinde VIP-billetter til første række og komme helt tæt på sangeren i det nye onlineunivers. Konkurrencen foregår på OnePlus' Instagram-profil, hvor man kan deltage frem til fredag den 27. november kl. 12.00 og hermed få chancen for blandt andet at vinde et virtuelt backstage-møde med Mads Langer.

Datoen og tidspunktet for livekoncerten offentliggøres officielt på OnePlus' Instagram-profil i starten af december, hvor flere detaljer også vil blive afsløret.