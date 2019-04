Det er typisk regnskabsmedarbejdere i små og mellemstore virksomheder, der får fup-mails fra kriminelle. Foto: Sarah Marie Winther.

IT-svindel rammer flere små sjællandske firmaer

Sjælland - 05. april 2019 kl. 11:01 Af AF Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Små og mellemstore sjællandske virksomheder bliver i stigende grad udsat for cyberangreb.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion blandt 901 små og mellemstore danske virksomheder (SMV) for Danske Bank.

Det gælder især fup-mails, der er i stigning.

Et meget brugt svindelnummer er en email, der angiveligt er sendt af firmaets direktør til regnskabsmedarbejderen, hvor han eller hun beder om at overføre penge. Et andet nummer er mails fra en af firmaets leverandører, som skriver, at han eller hun har skiftet kontonummer.

Andre typer af cyberangreb er malware eller deciderede hacker-angreb.

Udviklingen vækker bekymring hos Dansk Bank.

- Vi ser stort set dagligt eksempler på, at der er nogen, der forsøger at snyde banken og vores kunder for kontanter gennem mails. Vi ser stadig flere eksempler på, at kriminelle hacker sig ind i en af virksomhedens mailadresser, og det gør, at det hele ser meget troværdigt ud, siger Steen Dolberg, områdedirektør i Danske Bank Erhverv for Vest og Sydsjælland til SN.dk

27 procent af alle virksomheder har således oplevet en eller anden form for cyberangreb i 2018. På Syd- og Vestsjælland er andelen endnu højere.

Her varer 32 ud af 100 adspurgte virksomheder »ja« til, at de »selv har oplevet et cyberangreb« mod 19 procent i en tilsvarende undersøgelse i 2016. Steen Dolberg vurderer, at omfanget reelt er endnu større, fordi emnet af tabu-belagt.

- Jeg tror, mange synes det er pinligt at de er blevet snydt. Samtidig frygter nogen, hvad kunder og leverandører dog skal tænke, siger han.

Det rammer ikke mig

Alligevel viser Epinions undersøgelse, at mange firmaer slet ikke har overvejet at tage forholdsregler.

62 procent af virksomhederne på Vest- og Sydsjælland har en egentlig plan for at beskytte virksomheden mod et egentligt cyberangreb.

I den tilsvarene undersøgelse fra 2016 svarede 60 procent ja til samme spørgsmål.

- Det er overraskende, og også bekymrende, når vi ser på udviklingen. Det kan måske skyldes, at mange SMV'ere ikke har særlig stor it-ekspertise. Mange i Sjællandsområdet har heller ikke i dagligdagen ret meget kontakt med udlandet, og derfor tænker: »Cyberangreb? Det rammer ikke mig«, siger Steen Dolberg.

Gode råd til at beskytte medarbejdere og virksomhed mod cyber-svindel:

Sørg for at alle medarbejdere er opmærksomme på it-svindel.

Hav systemer på plads, som giver medarbejderne mulighed for at verificere hasteoverførsler eller ændringer i kontooplysninger.

Lav en arbejdsgang, hvor medarbejderne kan tjekke, at ordren fra chefen er legal, fx hvor en anden leder bekræfter.

Hvis en leverandør beder om at få ændret i kontooplysninger, så foretag altid et kontrolopkald til det nummer, I plejer at bruge og kender.

Overvej, om der skal to medarbejdere til at godkende større betalinger, og sørg for at de forholder sig kritisk.

Overvej, hvilke oplysninger I deler om medarbejderne på jeres eksterne hjemmeside, eksempwlvis e-mail adresser.

Overvej, om I skal dele oplysninger om jeres leverandører på jeres eksterne hjemmeside.

Kilde: Danske Bank.