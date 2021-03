IKEA vil starte samtale om ligestilling i hjemmet med nyt parspil

FiftyFifty skaber med en række spørgsmål rammerne, så par kan udforske rolledynamikken i hjemmet på en lettilgængelig måde. Foto: Ikea

Sjælland - 08. marts 2021 kl. 11:42 Kontakt redaktionen

Hvem vasker op og gør rent? Hvem laver mad? Og hvem pudser vinduer og renser tagrender? I dag er rollerne i hjemmet mere ligeligt fordelt end tidligere, men hvor langt væk har vi egentlig bevæget os væk fra de traditionelle kønsroller? Det udfordrer IKEA nu med det nye online spil, FiftyFifty, der skal skabe en sjov, åben og ærlig samtale i parforholdet omkring balance af hjemmets arbejdsopgaver.

I 2019 viste en undersøgelse fra Megafon, at 61 procent af danskerne mente, at de traditionelle kønsroller var ved at blive udvisket. Det er en positiv tendens, som IKEA gerne vil skubbe yderligere i den rigtige retning.

- I IKEA har ligestilling altid været en vigtig sag, og vi går ind for lige rettigheder og muligheder for alle mennesker. Under pandemien har undersøgelser vist, blandt andet fra netværket Womens Budget Group, at den kønsmæssige ulighed er blevet forstærket, når det drejer sig om det huslige arbejde i hjemmet. Med FiftyFifty vil vi på en sjov og positiv måde sætte fokus på ligestillingen i hjemmet og inspirere til at finde individuelle løsninger, der passer det enkelte par. I mange tilfælde er en åben og ærlig samtale det første skridt til at ændre en ubalance og skabe et bedre hjem for både mænd og kvinder, siger Charlotte Jensen, der er Country People & Culture Manager hos IKEA Danmark.

Ligestilling i alle led I IKEA Danmark er det efterhånden mange år siden, man opnåede en ligelig fordeling mellem kønnene, men ligestilling er fortsat et vigtigt fokusområde. Ifølge Charlotte Jensen arbejdes der løbende med at sikre diversitet i alle led af organisationen.

- Hos IKEA tror vi på, at diversitet er en fordel for alle, og derfor ønsker vi, at vores medarbejdersammensætning skal afspejle samfundet generelt. Når vi sætter fokus på ligestilling, ønsker vi at påvirke de strukturer i samfundet, der skaber lige muligheder, uanset køn. Den samtale håber vi, at FiftyFifty kan være med til at starte, siger Charlotte Jensen.

Parspillet FiftyFifty bliver tilgængeligt fra d. 8. marts gratis via IKEA's Instagram profil i Stories Highlights. Spillet er udviklet sammen med den britiske parforholdsekspert Jennie Miller.

Om spillet FiftyFifty skaber med en række spørgsmål rammerne, så par kan udforske rolledynamikken i hjemmet på en lettilgængelig måde. Formålet er, at begge parter er vindere, eftersom at parrene inspireres til at tænke i løsninger, der er tilpasset deres individuelle situation. Det betyder, at FiftyFifty er for alle typer forhold uanset alder, seksualitet, forholdets længe og kan også spilles af roomies.