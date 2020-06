De skandaleramte IC4-tog har fået renoveret deres såkaldte køre-bremsekontroller. Men leverandøren har ifølge DSB ikke »fikseret tandhjulene i kontrollerne korrekt«, og det betyder, at toget i værste fald kun kan bremse via nødbremse. Foto: Christian Mikkelsen.

IC4-tog ramt af fejl - men »normal« køreplan fra lørdag

Pendlerne på både Nordvestbanen København-Kalundborg og Vestbanen København-Ringsted har haft færre tog at køre med torsdag og fredag.

Det skyldes, at stort set samtlige IC4-tog, der kører i den sjællandske regionaltogstrafik, har været ude af drift.

Årsagen er, at alle togene skal undersøges for en potentiel bremsefejl, som kunne betyde, at togene ikke kunne bremse normalt, men kun nødbremse.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.