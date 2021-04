I kø til lyntest

Mange danskere trodsede påskemandag vintervejret og stod i timelange køer for at blive lyntestet for coronavirus.

Det sker dagen før Danmark igen åbnes for en række liberale erhverv som frisører, tatovører og massører.

For at komme i betragtning til en klipning, en gang massage eller en tattoo kræves det dog, at man skal kunne fremvise en lyntest, som ikke er over 72 timer gammelt.

Og dagen før skoleelever fra 5. til 8. klasse kan vende tilbage i klasselokalerne.

Flere af testudbyderne havde rustet sig til at tage mod et stort rykind, men åbenbart ikke godt nok, da der meldes om lange køer af mennesker.

En af testudbyderne, Falck, havde f.eks. valgt at øge antallet af spor på deres 100 testcentre i Danmark.