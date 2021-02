Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: I denne uge jager politiet disse trafikanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I denne uge jager politiet disse trafikanter

Sjælland - 15. februar 2021 kl. 07:01 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Fænomenet er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. Mange danskere spiser, indstiller GPS, radio eller taler i håndholdt mobil, mens de kører bil eller lastvogn. Derfor sætter politiet nu fokus på manglende uopmærksomhed i trafikken. I denne uge gennemfører alle 12 danske politikredse uopmærksomhedskontrol fra mandag den 15. februar til søndag den 21. februar.

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Det laver folk, mens de kører bil Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i 2019, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen viser, at 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart. Undersøgelsen viser også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 procent i håndholdt mobiltelefon.

Brugen af håndholdt mobiltelefon under kørsel er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2017, hvor 1 procent af alle førere af personbil og 3,8 procent af lastbilchauffører talte i håndholdt mobiltelefon.

Herudover viser undersøgelsen, at 7,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel foretager en såkaldt distraherende handling, som at tale i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstille GPS, spise, drikke eller lignende.

Hvor cirka 8 procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig 18,7 procent, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Den samlede mængde distraherende handlinger er altså steget med 2 procentpoints siden den tilsvarende undersøgelse i 2017 for både førere af person-/varebiler og med 4 procentpoints for førere af lastbiler.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I en undersøgelse som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.504 bilister i efteråret 2020 svarer 19 procent, at de ”meget ofte”, ”ofte” eller ”engang imellem” bruger håndholdt mobil, mens de kører.