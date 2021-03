Fredag bliver en rigtig forårsdag. Men allerede i weekenden vil en koldfront sørge for, at jakken bliver på.

I dag bliver det forår

I dag fredag 26. marts bliver det forår. I hvert fald, hvis du bor i den østlige del af Danmark. Det lover Danmarks Meteorologiske institut, DMI.

Temperaturen kan godt snige sig op på 10-13 grader med masser af sol.

Det er dog om at nyde solen og forårstemperaturerne for allerede natten til lørdag vil en koldfront komme ind over Danmark med lavere temperaturer og en del regn.

Søndag fortsætter det kølige vejr, men solen kommer dog retur.