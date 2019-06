I Valdemar Sejrs fodspor

Det var i den periode, at kong Valdemar Sejr sejlede ud på sine korstogter. Det var dog tæt på at gå galt under et slag i Tallinn, men i nødens stund fik den danske hær guddommelig hjælp. Ifølge overleveringen faldt Danmarks senere nationalflag ned fra himlen 15. juni 1219, og det gav uanede kræfter til at besejre de hedenske estere. Sejren førte til kristningen af Estland og over et århundrede dansk styre.

Et større antal danskere invaderer i weekenden Tallinn for at fejre Dannebrogs nedfald over den estiske hovedstad for 800 år siden. Denne gang bevæbnet med mobiltelefoner og kreditkort og ikke med sværd og skjolde som tilbage i 1219.

