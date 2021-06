Se billedserie Charlotte Amalie Kehlet, Max Hansen, Lone Hertz og Emil Birk Hartmann uddeler mange smileys i en varm, kærlig, sjov og meget professionel revy på Harmonien i Rødvig. Foto: Kristian Buchmann

Send til din ven. X Artiklen: Hvor har du været, Lone Hertz? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor har du været, Lone Hertz?

Sjælland - 27. juni 2021 kl. 07:17 Af 5 stjerner til Harmoniens Revyperler Af Jesper From Kontakt redaktionen

Vi kender det så godt. En kunstner fortsætter med at optræde, selvom vedkommende er kommet noget op i årene, og burde stoppe, fordi kvaliteten er dalet til det pinlige. Stoppe både af hensyn til sig selv og ikke mindst af hensyn til publikum.

Det er ikke tilfældet med Lone Hertz! Faktisk lige modsat. Så velkommen tilbage.

Om man bor i Helsingør, Horsens eller Hirtshals og kan lide revy, så var det måske en idé at tage turen til Hertz?

Fredag var der premiere på Harmoniens Revyperler i Rødvig, og kunstnerisk leder, instruktør og skuespiller Max Hansen havde ikke lagt skjul på, at han var rævestolt over, at det var lykkedes ham, at »lokke« Lone Hertz op på de skrå revybrædder efter 46 års pause.

Det er vi mange, som er taknemmelige for.

Hun har rundet 82 år, ser ganske bedårende ud, kan sine ting - og så kan hun suge publikum til sig med sin timing, kunstpauser, mimik, ro.

I det hele taget er kvaliteten høj i denne retrorevy, som plukker lystigt af nyere og gamle tekster - tilsat små aktuelle indspark. Åh jo, der er numre, som man kan undre sig over har fundet vej til scenen. Men det overordnede indtryk er en revy i topform. En revy anno 2021 båret af en 82-årig, en 67-årig (Max Hansen) og så de to unge Emil Birk Hartmann og Charlotte Amalie Kehlet.

Man kan sige. To generationer spiller ud. Og det er godt tænkt af Max Hansen.

Vi får de to garvede, som kan deres kram - og så to unge kometer, hvor især Emil Birk Hartmann imponerer. Charlotte Amalie Kehlet har ikke fået det bedste stof at arbejde med, og det betyder, at det bliver alt for overgearet i nogle af hendes numre. Det bliver det ikke sjovere af. Men at hun kan med det rette stof i hænderne, viser hun til UG i »Dagens Sang« (tekst Ditte Hansen), hvor hun får en herre på første række til at få noget røde kinder, da hun er overbevist om at han i den grad sidder og flirter med hende.

Emil Birk Hartmann har vi forhåbentligt ikke set det sidste til på en dansk revyscene. Han viser sit talent og flair for at fange publikum i en tilfredshedsundersøgelse, hvor det lykkes ham at få råbt de 80+ op og ikke mindst gjort dem opmærksom på, at: »Nej, Elga Olga er ikke med i revyen«.

At han også er en fremragende sanger, bliver vi forkælet med i en smuk hyldest til Bent Fabricius - her sammen med Charlotte Amalie Kehlet. Og så kan de såmænd også spille guitar og violin.

De ellers så dygtige tekstforfattere Vase & Fuglsangs »Ingen Stress« fungerer slet ikke. Pointen med monologen er regnet ud på et splitsekund, og så er det publikum, der sidder og bliver mere stressede end den stressede på scenen. Den nummer er der plads til at skrotte.

At Max Hansen er en mesterlig fortolker, beviser han i Epe og Aage Stentofts vidunderlige »Pyt«. Et af Jørgen Rygs glansnumre - men her i Max' helt egen fortolkning.

Men det er Hertz, som gør revyen til noget helt specielt.

Hun for lov til at åbne revyen med Børge Müller og Karen Jönssons dejlige »I aften« og lukke ned med »Pige træd varsomt«, så alle efterlades med en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen. Hertz er og bliver aldrig sanger - men det forsøger hun sig heller ikke med. Der er andre værktøjer - og de virker.

Men til at hive fem vejfortjente stjerner til anmeldelsen, er i den grad kapelmester Mathias Grove, som udgør hele orkestret. Han mestrer at akkompagnere og ikke styre.

Med til helhedsindstykket i den smukke teatersal på Harmonien er en rigtig dejlig platte, som nydes ved de hviddækkede runde borde. Så er vi allerede i godt humør inden Lone, Max, Charlotte og Emil indtager scenen.

Publikum røg op af stolene ved premieren - ikke fordi »det gør man jo altid«, men fordi de var ægte begejstrede. Nu må vi se om revysæsonen på Harmonien skal forlænges. Der burde blive kø ved billetlugerne - om man så kommer fra Hirtshals, Horsens, Helsingør eller bare fra Rødvig.

Harmoniens Revyperler

Medvirkende: Lone Hertz, Max Hansen, Charlotte Amalie Kehlet, Emil Birk Hartmann.

Tekst og musik: Mathias Grove, Børge Müller, Karen Jönsson, Rasmus Krogsgaard, Vase & Fuglesang, James Price, Peter Oliver Hansen, Henrik Lykkegaard, Carl-Erik Sørensen, Bent Fabricius, Epe, Aage Stentoft, Ditte Hansen, Jan Svarrer, Ludvig Brandstrup, Kai Normann Andersen.

Kapelmester: Mathias Grove

Instruktør og kunstnerisk leder: Max Hansen

Spilleperiode: Torsdag-lørdag t.o.m. 31. juli

Sted: Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig