Der er endelig kommet gang i fodbolden og andre udendørs sportsgrene. Coronatiden har dog været hård for idrætsforeninger og sportsklubber, som på landsplan har mistet 35 procent af deres medlemmer. Pr-foto

Hver tredje er stoppet i sportsklubben

Sjælland - 12. marts 2021 kl. 07:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Danskernes hjerter banker for lokal sport, men frafaldet er alligevel markant. Blot to ud af tre klubmedlemskaber er fastholdt under coronanedlukningen.

65 procent af danskerne har fastholdt deres medlemskab i den lokale sportsklub eller idrætsforening gennem hele coronanedlukningen. I region Sjælland har 69 procent fastholdt. Uanset klubtilknytning mener 66 procent af alle danskere, at den lokale sportsklub er vigtig for byens sociale liv og for den personlige sundhed. Det viser en ny analyse, som SPORTMASTER har fået foretaget hos YouGov.

- Det gør mig glad, at størstedelen har fastholdt deres medlemskaber i de lokale idrætsklubber. En ting er sporten og konkurrencerne. En anden ting er det sociale aspekt, og det, tror jeg, får en endnu større betydning nu her efter corona-oplevelsen. Vi har brug for at være sociale - og sport er bare en fantastisk måde at samle folk på, siger regionschef for SPORTMASTER Sjælland, Rikke Sofie Sandvei. SPORTMASTER har i årtier samarbejdet med hundredvis af lokale sportsklubber og idrætsforeninger. I dag samarbejder den landsdækkende sportskæde med flere end 350 klubber via sin TeamSport-løsning.

- Vores analyse viser, at 20 procent af de tidligere medlemmer har sagt farvel til deres klubmedlemskab i en sjællandsk klub, og de regner ikke lige umiddelbart med at genoptage medlemskabet. Vi ser gerne klub-Danmark tilbage i storform, og derfor sparker vi gang i en aktivitet, der netop har fokus på sportsglæde og fællesskab, fortæller administrerende direktør i SPORTMASTER, Andreas Holm.

SPORTMASTER udlodder i alt 250 spritnye kampbolde til i alt fem danske klubber. 50 bolde til en klub i hver af de fem regioner. De klubber, der uploader den mest spektakulære jubelscene, vinder.

Analysen fra YouGov viser også tydeligt, hvad der er de vigtigste bevæggrunde for sjællændernes medlemskab af de lokale klubber. To faktorer er afgørende. Først og fremmest fællesskabet. 35 procent vægter fælleskabet - det sociale og kammeratskabet - højest. Og for 25 procent er det vigtigste det sportslige konkurrence-element.