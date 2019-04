Se billedserie Der er stor mangel på deltidsbrandmænd. På hver anden brandstation i Danmark mangler der folk. Arkivfoto Foto: Bjørn Nielsen / alarm112danmark.dk

Hver anden brandstation mangler folk

Sjælland - 08. april 2019 kl. 05:52 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På 150 ud af landets 314 brandstationer, mangler der i alt 400 brandfolk. Det viser tal fra kampagnen »Fem minutter til forskel«, som Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og Falck lancerede allerede tilbage i 2010. kampagnen har hjulpet, men man er langt fra i mål.

Lene Sandberg, Lektor på Katastrofe og Risikomanager-uddannelsen på Københavns Professionshøjskole, mener, at situationen langt fra er holdbar, og at det er oplagt at kigge en ekstra gang på, hvordan beredskabet er sat sammen.

- Lige nu kører vi et system, hvor beredskabet primært et bygget op af deltidsbrandfolk, og det fungerede rigtig godt, dengang det blev implementeret, for der arbejdede og boede folk typisk i samme by. Men det er langt fra virkeligheden i dag, og det er oplagt at tage en offentlig snak om, om der er andre muligheder, siger Lene Sandberg.

Hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har de stort set de folk, de skal bruge for tiden i Næstved-området, fortæller operativ chef Erik Andersen.

De har fuld bemanding på stationerne i Næstved og Herlufmagle, mens der mangler en enkelt brandmand i Fuglebjerg, så de i alt er 16 på stationen.

- Vi har været så heldige, at at vi har kunnet ansætte nye folk, når andre er stoppet, siger Erik Andersen.

I Vordingborg Kommune er billedet stort set det samme. Mens det »endnu går« på brandstationen i Vordingborg, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, så begynder det at stramme til på stationerne i Præstø og Stege, som drives af Falck.

- Manglen er ikke akut, men inden for kort tid kan vi godt komme til at mangle et par mand i Præstø. Det tager et halvt til et helt år at uddanne en deltidsbrandmand, siger områdechef i Falck Brand Øst Bendt Trustrup, der også tilføjer, at man i Stege lige nu mangler to mand, der kan møde i dagtimerne. Og for god ordens skyld skal det præciseres, at de altså også godt må være kvinder.

Naser Khader (K), formand for Forsvarsudvalget i Folketinget, opfordrer gruppen bag kampagnen til at kontakte ham, så de kan indlede en dialog om problemet. -Jeg vil rigtig gerne se på, hvad vi i Forsvarsudvalget kan gøre for at hjælpe på problemet. Jeg vil opfordre gruppen bag kampagnen til at kontakte mig, så jeg kan høre mere om, hvad de har brug for fra os, siger formanden. Han vil dog gerne høre mere om, hvilke tiltag gruppen allerede har gjort, før han kan komme med konkrete input.

