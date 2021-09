Dansk Folkepartis Rene Christensen under debatten om den grønne omstilling. I aggrunden ses Venstres Jacob Jensen, mens Ringsted-bnorgmdster Henrik HVidesten anes i forgrunden. Foto: Thomas Olsen

Hvem skal bestemme, hvor vindmøller og solceller skal stå?

Sjælland - 14. september 2021 kl. 20:20 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: - Jeg bor i en landsby, der er ved at blive omringet af en stor solcellepark, og vi er nervøse for, at vi ikke kan sælge vores huse. Projektet er udviklet af en lodsejer og investor. Men hvorfor er kommunen ikke inde over, og udpeger hvilke omrdåer, der skal laves til parker?

Sådan lød spørgsmålet fra Niels Sørensen, der havde taget turen fra Grænge på det østligste Lolland i Guldborgsund kommune, for at høre debatten om, hvem der skal have ansvaret for den grønne omstilling. Skal beslutningen om at anlægge solcelle- og vindmølle-parker tages ude i kommunerne, hvor naboerne kan bremse projektet - og dermed den grønne omstilling? Eller skal ansvaret ligge på Christiansborg?

- Kompetencen skal helt klart ligge ude i kommunerne, lød det fra blandt andre Rene Christensen, folketingsmedlem og byrådsmedlem i netop Guldborgssund Kommune (DF).

En udmelding de øvrige debattører var mere eller mindre enige i.

Men alle er enige om, at nærheden til borgerne - og dermed naboerne - gør beslutningen om at nikke ja til en stor solcelle- eller vindmølle-park sværere.

Zenia Stampe slog til lyd for, at kommunerne kan vende stemningen imod grønne anlæg ved at slå anlægsplanerne sammen med populære projekter, såsom nye skove eller natur.

Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten (V) forsøgte sig med en anden vej. Hans egen kommune har vendt logikken i udpegningen af potentielle grønne parker på hovedet.

- Lige nu har vi en lokalplan i høring, hvor vi går fra at sige, at »her er de bedste steder for solcelleparker« til at sige, »hvis ikke, der er gode argumenter imod en solcellepark, så kan den altså godt ligge en her«, sagde han.

Venstres folketingsmedlem Jacob Jensen påpegede, at han stor tilhænger af, at kommunerne kommer i gang med at udpege egnede områder. Eventuelt med et venligt skub fra Christiansborg.

- Alternativt så kaster vi alle vindmøller op i luften, så de lander de alle mulige steder. Og så er det da helt sikkert, at det vil skabe enorme protester, sagde han.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) slog til lyd for, at regionerne får en større rolle i planlægningen.

- Vi har et eksempel fra Jylland, hvor en kommune ville sætte en vindmøllepark op et sted i kommunen, hvor det ikke generede kommunens egne borgere, men dem i nabokommunen. Det bare for at sige, at vi i regionerne godt kan spille en rolle i det her, ligesom vi gør det med grusgravsområdet i dag, sagde han.

Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad var på sin vis enig med de øvrige debattører.

Men han hejste alligevel et lille advarselsflag i forhold til, at alle vindmølle- og solcelleparker skal planlægges ude i hver enkelt kommune:

- Hvis vi skal nå¨målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030, så skal vi altså op i volume. Så skal vi have nogle store parker rundt omkring. Men det vi har brug for er klarere regler for, hvor og hvordan man må bygge. Naboer, kommuner, investorer og lodsejere skal vide, hvad de kan regne med. Og det skal vi være bedre til fra Christiansborg at få sikret, sagde han.