Kaare Dybvad Bek tager gerne en snak med mennesker, der er påvirket af politikken. Her er han på besøg i Brøndby Strand, hvor flere blokke skal rives nmed for at ændre beboersammensætningen. Foto: Kenn Thomsen

Hvem er den nye indenrigsminister?

Sjælland - 21. januar 2021 kl. 13:48 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Kaare Dybvad Bek får noget af en fjer i ministerhatten, når han overtager det tunge Indenrigsministerium og fremover skal være indenrigs- og boligminister.

Han kom i Folketinget i 2015 valgt i Sjællands Storkreds, hvor han har været opstillet siden 2010.

Kaare Dybvad Bek er 36 år.

Han blev boligminister efter valget i 2019 og kan blandt andet tage æren for »Blackstone-aftalen«, der skal stoppe kortsigtet spekulation i lejeboliger i København og andre storbyer, ligesom han også vægter at give kommunerne bedre mulighed for at undgå slum-udlejere i provinsbyer og landområder.

Han bryder sig ikke om ordet »ghetto« og så helst, at vi slet ikke omtaler boligområder på den vis.

- Det er områder, hvor vi har et problem, fordi vi har sendt for mange af dem, der har sociale problemer derud at bo. Men det er jo ikke steder, hvor der er total lovløshed. Og så har jeg grundlæggende behov for at række hånden ud til alle de gode frivillige kræfter, der er i de områder, har ministeren tidligere udtalt til sn.dk

Men han står på mål for indholdet i den såkaldte Ghetto-pakkes konsekvenser for boligområder, der i sidste ende kan betyde, at boligblokke snedrives og beboere genhuses andre steder.

Kaare Dybvad Bek er opvokset i Vipperød nær Holbæk. Og det indgående kendskab til det vestsjællandske områdes udvikling i tiden efter kommunalreformen med færre uddannelsesinstitutioner, længere til de offentlige myndigheder og ændret sammenhængskraft skinner igennem i hans to bogudgivelser, der begge har skabt debat.

»Udkantsmyten« fra 2015 gør op med forestillingen om provinsen som tilbagestående og peger på muligheder for at vende centraliseringen af samfundet. »De lærdes tyranni« fra 2017 tager livtag med uddannelsespolitikken, hvor Dybvad argumenterer for, at håndværk og andre faguddannelser er blevet talt ned i årevis.

Dybvad Bek er gift og far til to.

Han er sproglig student fra Roskilde Amts Gymnasium og uddannet geograf efter studier på Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Inden han blev valgt til Folketinget, var han ansat i det daværende Væksthus Sjælland i Vordingborg.