Husker du: Da vinteren druknede i regn

Den foretrukne vinterpåklædning var regntøj og gummistøvler. Veje og marker stod under vand, og landmændene frygtede for høsten. Selv de største landbrugsmaskiner måtte give op over for mudderæltet.

Sådan så det bestemt ikke ud i Danmark for et år siden. Her var det regn, regn og atter regn.

Varmeste vinter nogensinde

Vinteren 2019/2020 blev ekstrem. Det blev den varmeste vinter siden man begyndte at måle temperaturer tilbage i 1874. +5 grader blev gennemsnitstemperaturen for de tre vintermåneder. Det er 4,5°C over normalen for perioden 1961-90, der er på 0,5°C, og 3,3°C over tiårs-gennemsnittet for perioden 2006-2015, der er på 1,7°C.

Også regnmængderne var voldsomme. I gennemsnit faldt der 280,5 millimeter nedbør i vinteren 2019-2020, hvilket er den næsthøjeste målte nedbørsmængde, kun overgået af vinteren 2006/2007, hvor man nåede op på 319 millimeter.

Ud af de 280,5 mm væltede de 135,1 mm ned over os i løbet af februar. Igen en rekord. Hidtil havde februar 2002 været den hidtil vådeste med 109 mm regn.

Når det regner så meget, så er solen en sjælden gæst. Så sjælden, at man skulle 12 år tilbage for at finde noget, der var værre.