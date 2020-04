Hus Forbi giver gratis medicin til hjemløse

Derfor har Hus Forbi og apotekerne indgået et samarbejde, så hjemløse Hus Forbi-sælgere under corona-krisen kan hente deres receptpligtige medicin gratis på apoteket. Hus Forbi dækker nemlig sælgeres medicinregninger under krisen.

Ifølge Rasmus Wexøe Kristensen, der er sekretariatsleder i Hus Forbi, vil aftalen kunne redde liv:

- Vi har sælgere, der er ude på gaden, og de er desperate. Derfor er vi enormt glade for, at vi i samarbejde med apotekerne i dag kan give en hjælpende hånd til de over 3.000 Hus Forbi-sælgere, vi har registreret i hele Danmark.

Anne Kahns, der er formand for Danmarks Apotekerforening, glæder sig også over aftalen:

- Det sker desværre oftere og oftere, at borgere må forlade apoteket uden deres lægeordinerede medicin, fordi de ikke har råd. Og situationen her under COVID-19 er ekstra svær for dem, der i forvejen er socialt udsatte. Derfor bakker apotekerne selvfølgelig op om dette initiativ. Krisen må ikke fører til endnu mere ulighed i sundhed, og alle skal have adgang til deres livsvigtige medicin.