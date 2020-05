Hoteller melder klar til at hjælpe coronapatienter

Her oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kommunerne vil stille feriecentre, hoteller eller lignende til rådighed som et frivilligt tilbud om selvisolation.

Dermed kan man blive isoleret uden for eget hjem, hvis man eksempelvis bor i en lille lejlighed, hvor der ikke er plads til at være isoleret.

Danhostel i Roskilde er en af dem, der har meldt ud, at man gerne stiller sig til rådighed for coronapatienter. Det oplyser forpagter Lise Petersen til sn.dk.

Hun har i forvejen de sidste par måneder blandt andet haft en aftale med Hus Forbi, hvor hun har stillet faciliteter til rådighed for blandt andet hjemløse, der har haft brug for overnatningsmulighed i coronakrisen. Så derfor var det en nær tanke også at hjælpe til med coronapatienter

- Jeg har valgt at byde ind i forhold til coronapatienter, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at vi alle hjælper til og udviser samfundssind i denne tid. Samtidig skal det også være med til at få gang i en omsætning, der har lidt gevaldigt under coronakrisen, siger Lise Petersen til sn.dk.

På Danhostel i Roskilde kan Lise Petersen stille med en værelsesfløj med fire værelser, der ligger væk fra de andre værelsesfløje, og som har egen indgang samt eget bad og toilet.