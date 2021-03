Hoteller er klar til cykelturisterne

Hotel Kirstine i Næstved er sammen med mere end 30 andre danske hoteller klar til at tage imod det stigende antal danskere og udenlandske turister, som vælger at bruge ferier eller lange weekender på to hjul. Det nye netværk går under navnet Danish Bike Hotels og lanceres af Small Danish Hotels i samarbejde med rejseselskabet Danish Biking. Inspirationen er fundet i blandt andet Italien, Østrig og Tyskland, der længe har været oppe på den store klinge, når det gælder cykelturisme.

- Danmark er kendt som et cykelvenligt land, som trækker international opmærksom hos turister. Samtidig er cykelinteressen vokset blandt danskere, som med stor iver tramper ud på de nationale cykelruter, mountainbikespor og de små landeveje - ikke mindst her på Sydsjælland og sydhavsøerne. Med Danish Bike Hotels er vi trådt ind i et hotelnetværk, hvor overnatningsstederne er gearet til at facilitere et cykelophold på alle tænkelige måder, så der, efter en dag med sved på panden og gode kilometer i benene, kan blive sørget godt for både cyklister og udstyr, siger hoteldirektør på Hotel Kirstine i Næstved, Henrik Green.