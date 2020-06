Energi-apps som Seas-NVE's Watts kan nu bruges af andre forbrugere, end selskabets egne kunder. Foto: Seas-NVE.

Hold øje med strømforbruget på mobilen

Sjælland - 03. juni 2020 kl. 08:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne bruger i snit 1600 Kilowat-timer (kWh) strøm om året, men der er faktisk gode muligheder for at skrue ned, uden at det gør ondt på dagligdagens komfort.

Energistyrelsen anslår i hvert fald, at en almindelig forbruger kan barbere forbruget ned til 1500 KWh uden problemer, ja faktisk helt ned til 1.000 KWh, blot ved at ændre vaner og investere i energieffektive apparater, når man køber nyt.

Muligheden for at for at få et overblik og overvåge husstandens strømforbrug, bliver da også hele tiden bedre og bedre.

Grøn vs. sort strøm Eksempelvis udkommer det sjællandske energiselskab Seas-NVE nu med en ny og bedre version af deres energi-app »Watts«, hvor man kan holde øje og overvåge sit strømforbrug.

Energi-apps Flere energiselskaber, eksempelvis Ørsted, Energi Fyn og så Seas-NVE har udviklet apps, der gør det muligt at overvåge dit elforbrug time for time, uanset hvor du befinder dig.

Energi-apps eller energiassistenter, som de også kaldes, kræver en elmåler, der kan fjernaflæses. Alle husstande skal have en fjernaflæst elmåler inden årets udgang.

Tjek om dit elselskab tilbyder en app på selskabets hjemmeside.







Kilder: Seas-NVE, Bolius og Energistyrelsen. - På appen kan man se, hvor stort husstandens strømforbrug er, lige nu og over en længere periode. Man kan eksempelvis også se, om man bruger mere eller mindre strøm end forventet, fortæller Per Madsen, afdelingschef i Digital Innovation i Seas-NVE.

Appen giver ikke kun bedre mulighed for at spare strøm og penge. Men også at skubbe ens forbrug i en grønnere retning.

- Appen oplyser, om det eksempelvis er vindmøller, solceller eller kraftværker, der producerer den strøm, man får ud i huset og hvor meget CO2, strømmen udleder. Man kan også få et overblik over, hvornår strømmen er grønnest, fortsætter han.

Hidtil har kun Seas-NVE's egne kunder kunnet bruge Watts. Men efter Energinet for nylig åbnede delvist op for at dele danskernes strømforbrug-data, er det blevet muligt for alle forbrugere at bruge Seas-NVe's app.

- Det kan de gøre kvit og frit. Vores håb er, at det vil gøre folk mere energibevidste og samtidig skubbe deres strømforbrug i en grønnere retning, siger Per Larsen.

Styr forbrug i grønnere retning Muligheden for at styre sit forbrug i en grøn retning med appen er blevet bedre, efter Seas-NVE for nylig indgik et samarbejde med en amerikansk virksomhed, IFTTT.

Virksomheden har specialiseret sig i at forbinde smarte og intelligente hvidevarer og andre enheder i ens hjem. Har man købt en intelligent vaskemaskine eller opvaskemaskine, der kan fjern- og tidsstyres, er der mulighed for at forbinde dem med Watts-appen, så apparaterne tænder, når strømmen er grønnest.

På sigt håber Seas-NVE, at appen kan udvikles, så den både tænder, nå strømmen er mest grøn og når den er billigst.

Overvåg varme og vand Flere forsyningsselskaber har også vist interesse for at blive koblet på Watts-appen, så forbrugerne kan over deres fjernvarme-forbrug. På sigt skal det også være mulig at overvåge husstandens vandforbrug.

Foreløbig har Seas-NVE indgået aftaler med Aalborg Forsyning, Forsyning Helsingør, Frederiksberg Forsyning og Kalundborg Forsyning. Flere andre selskaber har vist interesse for at blive koblet på, fortæller Per Larsen:

- Vi mærker tydeligt, at vores samarbejde med Aalborg Forsyning skaber ringe i vandet. Vi bliver kontaktet af stadig flere forsyninger og andre interessenter, som ønsker at vide mere om Watts, siger han.