Chefforhandler for Danske Regioner - regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har lørdag præsenteret overenskomst, der er gældende frem til 2023 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

Højere løn til 140.000 ansatte

Der er aftalt en lønstigning på lige over fem procent over tre år for de tusindvis af ansatte i regionerne.