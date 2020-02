Kulturbussen, som skolerne i Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse kan bruge til at komme ud og besøge 15 af områdets kulturinstitutioner, kører også i det kommende skoleår. Foto: Museum Vestsjælland

Send til din ven. X Artiklen: Hjulene på Kulturbussen drejer stadig rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjulene på Kulturbussen drejer stadig rundt

Sjælland - 21. februar 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner at sikre driften af Kulturbussen frem til sommeren 2021.

Kulturbussen er gratis og sørger for transport til kommunernes skoler, som kan bruge tilbuddet, hvis de ønsker at benytte sig af et undervisningsforløb på et af Museum Vestsjællands 10 besøgssteder eller i Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde Observatorium, Sorø Kunstmuseum, Ulvsborg Historisk Værksted og Vikingeborgen Trelleborg.

Kulturbussen er finansieret af de deltagende kommuner og besøgsstederne.

Museum Vestsjællands direktør Eskil Vagn Olsen er begejstret.

- Jeg er rigtig glad for den kommunale opbakning, der gør at Kulturbussen nu har fået mulighed for at køre videre i 2020-21, så endnu flere elever kan få glæde af de mange kulturtilbud i vores region, siger han.

Kulturbussen er ikke kun nem og sikker transport for skolerne. Undervisningen starter allerede, når eleverne stiger ombord på bussen. Lydmontager i bussen fortæller om den vestsjællandske historie og det landskab, klassen kører igennem.

Et museumsbesøg kan også kombineres med besøg i kulturlandskabet. Klasserne kan for eksempel forene et besøg på Odsherreds Museum, hvor de lærer om bronzealderens religion, med et besøg på en bronzealderhøj. Andre tager en tur igennem modstandsbevægelsens historie, og kombinerer et besøg på Holbæk Museum, hvor de kommer indenfor hos familien Jacobsen, der var modstandskæmpere, med et besøg på en af de marker der blev brugt til våbennedkastninger under Anden Verdenskrig.

Besøgsstederne tæller Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde Observatorium, Sorø Kunstmuseum, Ulvsborg Historisk Værksted, Vikingeborgen Trelleborg samt 10 af Museum Vestsjællands besøgssteder, nemlig Flakkebjerg Skolemuseum, Holbæk Museum, Holbæk Havn, Kalundborg Museum, Malergården, Odsherreds Museum, Odsherreds Kunstmuseum, Ringsted Museum, Slagelse Museum og Sorø Museum.