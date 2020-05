Region Sjælland er nu også med i Hjerteløberne og har droppet Danmark redder liv, som der ellers var brugt over en million kroner på - bl.a. på at udvikle en app, der tilkaldte de frivillige. Foto: Hjerteforeningen.

Hjerteløbere løber ind i Region Sjælland

- Danmark Redder Liv har været banebrydende for det frivillige arbejde ved hjertestop i Region Sjælland, og jeg vil gerne sige et stort tak til de mange frivillige, der har gjort projektet til en succes. Med Hjerteløberne kan vi gøre det endnu bedre, fordi vi kan hjælpe på tværs af geografien. Hjertestop kender ingen grænser. For mig har det været afgørende at få fjernet barrierer for hjælp, udtaler Heino Knudsen i en pressemeddelelse.