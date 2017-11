Hjertecenter skal hæve Region Sjælland fra dødelig sidsteplads

Etablering af et hjertecenter i Region Sjælland skal rette op på en markant dårligere chance for at overleve et hjertestop i regionen end i resten af landet.

I Region Sjælland var chancen for at overleve et hjertestop mellem 2011 og 2014 halv så stor som i resten af landet. Det viser en sammenligning af registre, som Hjerteforeningen har lavet, skriver Jyllands-Posten.

Jens Stenbæk mener dog ikke, at man kan sammenligne Region Sjælland med de andre regioner, fordi regionen i perioden ikke har haft et hjertecenter til behandling af de mest alvorlige hjertestop.

- Der hvor vi ikke er sammenlignelige, er i adgangen til et hjertecenter. Vi er den eneste region, der hidtil ikke fået lov til at få et hjertecenter, siger han.

- Vi har nu fået Sundhedsstyrelsens accept, så vi må opbygge ballonudvidelsesbehandling i vores region. Det tror jeg, på sigt vil hjælpe vores borgere, så de kan få en lige så god behandling som i andre regioner.

Både Hjerteforeningen og en forsker peger på, at Region Sjællands akutberedskab i tilfælde af hjertestop siden 2011 har været anderledes fra andre regioner.

I Region Sjælland er det paramedicinere, der rykker ud, og ikke læger, som det er tilfældet andre steder.

Jens Stenbæk afviser dog den sammenhæng.

- Specifikt i forhold til om det gør en forskel, om det er paramediciner eller læger, har der hidtil ikke været fremvist nogen dokumentation for, at man kunne redde flere liv, hvis det var læger, som kom først til skadesstedet, siger han.

- Det, der betyder noget, er den hurtige indsats. Ved at vi overgik fra få lægebiler til mange præhospitale enheder med paramediciner, kunne vi langt hurtigere komme ud og hjælpe borgere med hjertestop.