Hjemmearbejde kan, under de rigtige forudsætninger, være gavnligt for både medarbejder og arbejdsgiver. Det mener Henrik Kastbjerg, der som adm. direktør i IT Relation, har beskæftiget sig med både kunders og egen virksomheds omstilling fra fysisk fremmøde på arbejdspladsen til hjemmekontorer. Modelfoto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmekontorerne lærer fra sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmekontorerne lærer fra sig

Sjælland - 21. maj 2021 kl. 07:10 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Coronanedlukningen og eksplosionen i behovet for hjemmearbejdspladser sidste år gav travlhed hos mange firmaer, der arbejder med it-løsninger, -systemer og -sikkerhed. En af de større aktører på det danske marked er IT Relation, som - lige så snart nedlukningen var en realitet - måtte arbejde hurtigt og effektivt på at skabe de bedst mulige rammer for deres kunders hjemmearbejdende medarbejdere.

- Der var i dén grad brug for os. Blandt andet i forhold til at få firmaers server-miljøer til at fungere sammen med en masse nye hjemmearbejdspladser. Der har været mange udfordringer; lige fra båndbredde til servere og sikkerhed, siger Henrik Kastbjerg, der er administrerende direktør i IT Relation.

Især sidstnævnte har været et stort tema det forgangne års tid, hvor flere og flere har haft arbejdsplads i eget hjem.

- Man må bare konstatere, at der er kommet flere kriminelle, som forsøger at udnytte svagheder i firmaers it-systemer, i takt med at antallet af hjemmekontorer er eksploderet. Det er klart, at når ét forholdsvist lukket it-system pludselig skal ud på 200 hjemmekontorer, så giver det også nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Det er virkelig noget, vi har hjulpet vores kunder meget med i forbindelse med hjemmearbejdspladser, siger han.

En opgave for ledelsen For IT Relation har kundernes omstilling til hjemmearbejdende medarbejdere ikke »kun« handlet om at undgå virus og phishing på de forskellige computere. Setup og forretningsgange er altafgørende for, at omstillingen kan blive en succes.

- Én ting er at arbejde hjemmefra med alle de praktiske foranstaltninger, man skal have løst for den enkelte medarbejder. Den anden del af det er det rent ledelsesmæssige. Hvordan driver man virksomhed, når man nærmest fra den ene dag til den anden har sine medarbejdere siddende på en masse forskellige adresser i stedet for i én bygning? Pludselig kan man ikke bruge den hvide tavle med opgaver og møder, som hænger på væggen i kontoret. Og hvordan styrer man kalendere, faktureringer og alle de opgaver, når det fra den ene dag til den anden skal kunne tilgås fra hver medarbejders egen bopæl? Det er noget af det, vi hjælper vores kunder med at finde en løsning på, forklarer direktøren og fortsætter:

- Mange har lært vigtigheden af at være på forkant i forhold til forretningsudvikling. Vi har oplevet eksempler på, at nogle ikke har investeret det fornødne på it-området. Det har været en post, man måske har sparet lidt på. Men det kan altså godt betale sig at være et skridt foran. For de virksomheder, der allerede var på forkant i forhold til it-løsninger, var overgangen til hjemmearbejde meget lettere, fastslår han.

Selvom behovet for IT Relations kompetencer var stort - især i starten af nedlukningen - har Henrik Kastbjerg dog måtte sande, at coronapandemien har ramt både nuværende og potentielle kunder - og dermed også også IT Relation.

- Selvom vi er en stor og veletableret virksomhed, har vi også været udfordret. Til gengæld har vi på mange andre områder udviklet os - for eksempel i forhold til arbejdsgange og mobilitet. Vi landede på indeks 95, hvilket i forhold til mange andre ikke er så slemt endda. Men det krævede også en kæmpe indsats fra alle vores medarbejdere, fortæller han.

Tager de gode ting med Nu er det ikke alt, der kan gøres op i indtjening og overskud. Også hos IT Relation har man det sidste års tid lært en masse af at lade medarbejderne i endnu højere grad prioritere deres arbejdstid. Blandt andet har konsulenterne, som ellers arbejdede sammen i teams, måtte omstrukturere deres arbejdsgange. Så selvom mange fra i dag får lov til at vende tilbage til deres fysiske arbejdspladser, vælger mange virksomheder og offentlige arbejdspladser nok at tage de gode erfaringer med sig. Det gælder også IT Relation.

- Der ligger selvfølgelig en stor ledelsesmæssig opgave i fremover at hjælpe den enkelte medarbejder med at finde den rigtige balance mellem at arbejde hjemme og skulle møde fysisk på arbejdspladsen. Men jeg må også sige, at jeg personligt har haft det rigtig godt og lært meget af lige at stoppe op og revurdere måden, vores arbejdsliv er skruet sammen på. Det betyder altså noget, at der om morgenen er tid til at spise morgenmad med familien og følge ungerne i skole. Det kan faktisk godt lade sig gøre - uden at det går ud over effektiviteten på jobbet, fastslår Henrik Kastbjerg.