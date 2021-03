Medlemmerne af HK udtrykker en mindre arbejdsglæde ved at sidde derhjemme. Der har ikke været nok fokus fra ledelsernes side, mener næstformand i HK Privat. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmearbejde tapper HK'ere for gejst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmearbejde tapper HK'ere for gejst

Sjælland - 29. marts 2021 kl. 12:03 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det er langt fra lykken at sidde hjemme med den bærbare ved spisebordet eller på hjemmekontoret. Næsten halvdelen af HK'erne i en ny undersøgelse om hjemmearbejde under coronakrisen oplever mindre arbejdsglæde, over halvdelen har fået mindre overskud, halvdelen har taget på, og næsten to tredjedel er mindre aktive.

- Et er at tage lidt på, men det er helt vildt at se, at så mange er mentalt negativt påvirket af at arbejde hjemme. Det taler for, at der ikke har været nok fokus på trivsel på hjemmearbejdspladsen, siger næstformand i HK Privat Anja C. Jensen.

Hun påpeger, at da situationen med Covid-19 opstod, blev en stor gruppe medarbejdere ganske pludseligt bedt om at arbejde hjemme, men konsekvenserne af den forandrede situation er ikke i tilstrækkelig grad kommet helt frem på alle ledelsers radar.

Det viser undersøgelsen Hele landet: 50 pct. af de hjemmearbejdende HK’ere har taget på. 60 pct. er mindre aktive, 56 pct. har mindre overskud og 46 pct. oplever mindre arbejdsglæde.

I Region Sjælland har 48 pct. taget på, 57 pct. er mindre aktive, 57 pct. har mindre overskud og 44 pct. har mindre arbejdsglæde.

Region Hovedstaden: 54 pct. har taget på, 67 pct. er mindre aktive, 58 pct. har mindre overskud og 45 pct. har mindre arbejdsglæde - Det er i mange tilfælde lidt ude af øje ude af sind. Jeg synes, at arbejdsgiverne skal til at oppe sig og forstå, hvordan det påvirker medarbejderene at arbejde så meget alene. Man bliver nødt til at gøre mere for at lede på afstand og fremme det sociale på arbejdspladsen. Nu ser vi frem mod øget genåbning, men der kommer til at være et stort efterslæb af medarbejdere, som er negativt påvirkede, siger Anja C. Jensen.

Hun ved fra andre undersøgelser, som HK har fået lavet i løbet af det seneste år, at det også halter med det fysiske arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladserne.

- I et par dage kan det godt gå at sidde med den bærbare i sofaen. Men det er nødvendigt at få en ekstern skærm, et eksternt tastatur og en ordentlig stol. Det er der stadig mange, som ikke har fået og ikke ved, at de har ret til, siger Anja C. Jensen.

Fagforbundet har sat en indsats i gang for at kunne støtte medlemmerne under corona-nedlukningen.

- Vi har udarbejdet en tjek-liste til brug for vores tillidsrepræsentanter og lokale afdelinger, som arbejdsgiverne såmænd også kunne få noget ud af, for det er vildt vigtigt at spørge ind til, hvordan folk har det med at arbejde hjemme. Når arbejdsglæden forsvinder, så påvirker det også effektiviteten, siger Anja C. Jensen.

Undersøgelsen er udført af Epinion blandt 1054 medlemmer af HK Privat i marts 2021.