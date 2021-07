Hjemløse venter i månedsvis på tag over hovedet: - Simpelthen ikke godt nok

Hjemløse venter i månedsvis på forsorgshjem og herberg på en bolig. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Sjælland - 12. juli 2021 kl. 06:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Syv ud af 10 hjemløse, der bor på herberg eller forsorgshjem, er klar til at flytte i egen bolig med den rette støtte omkring sig. Men der er voldsom mangel på især billige, almene boliger, som de hjemløse kan flytte ind i. Og det betyder, at mange venter i månedsvis på at få et hjem.

Det viser rapport fra Ankestyrelsen, hvor styrelsen blandt andet har talt med 97 herberg og forsorgshjem over hele landet.

»Manglen på billige boliger er med til at skabe en prop i systemet, som betyder at borgerne opholder sig længe på boformerne (forsorgshjem og herberger, red)«, lyder det i rapporten.

Her påpeger både hjemløse, forsorgshjem og kommuner, at de lange ventetider ikke bare skaber frustration. I værste fald kan ventetiden forværre de hjemløses problemer med blandt andet misbrug.

Ventetid kan være gavnlig, men... Det billede nikker Karen-Marie Heltoft, forstander på Forsorgshjemmet Toften i Slagelse, genkendende til.

Hun fortæller, at den første tid på et forsorgshjem eller herberg, mens man venter på en bolig, faktisk kan være gavnlig for borgeren, fordi mange hjemløse kommer ind fra gaden med eksempelvis et misbrug, angst eller andre problemer, der ikke »bare kan fikses på 14 dage«.

Det viser ny hjemløse-undersøgelse 1.321 ud 1.922 indskrevne borgere på 97 herberger og forsorgshjem i hele landet vurderes i ny undersøgelse fra Ankestyrelsen klar til at flytte i egen bolig med den rette støtte. Det svarer til 69 procent.

435 af de 1321 borgere har opholdt sig mellem 4-12 måneder på stedet. Det svarer til 33 procent af dem, der er klar til at flytte i egen bolig.

285 ud af de 1321 borgre har opholdt sig der mere end 12 måneder.

Det svarer til 22 procent af dem, der er klar til at flytte i egen bolig.

Kilde: Ankestyrelsen.

Men derefter kan ventetiden blive et problem:

- Vi har en del aktive misbrugere, så hvis du er kommet ud af et misbrug, kan det være svært at stå imod, hvis man bliver her hos os i månedsvis, siger Karen-Marie Heltoft til Sn.dk.

11 måneders venten i snit Slagelse Kommune er den kommune i Region Sjælland med flest hjemløse, og Toftens beboere venter i øjeblikket 11 måneder i snit på at få deres egen bolig.

- Vi har et kæmpe problem med at skaffe billige boliger, hvor udsatte kan bo med den rette støtte. Kommunen er virkelig trådt i arbejdstøjet på det her område, men det er bare rigtig svært at skaffe nok boliger, der er så billige, at man har råd til at bo i dem, når man eksempelvis er på unge-ydelse, siger Karen-Marie Heltoft.

Hos Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse nikker genkendende til problemet.

- Vi oplever eksempelvis, at boligforeninger må sige nej til vores brugere, selv om de måske gerne vil tage dem ind. Det skyldes, at boligselskaberne skal forholde sig til regeringens ghettoliste. Hvis de får for får mange socialt udsatte, ryger de på listen, siger Hanne Merete Pedersen, daglig leder af Kirkens Korshærs varmestue.

Krag: Ikke godt nok Social- og ældreminister Astrid Krag (S) varsler, at hun og boligminister Kaare Dybvad (S) vil komme med et »ambitiøst udspil« efter sommerferien, der skal tage livtag med problemet.

- Det er rigtig godt at se, der er så mange, der drømmer om og er klar til at flytte i egen bolig med den rette støtte. Alligevel kan vi se, at der slet ikke er boliger nok. Det er simpelthen ikke godt nok, at så mange skal bo på herberger i halve og hele år, siger Astrid Krag.