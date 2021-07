Ny rapport viser, at mange hjemløse er klar til at flytte i bolig med den rette støtte. Men kommunerne har ikke boligerne til dem, og mange må vente i månedsvis - ofte over 6 måneder på at få en bolig. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Hjemløse må vente måneder på bolig: Øger risikoen for, at de får dårlige vaner

Vejen til et normalt liv bliver længere, når hjemløse må vente i månedsvis på tag over hovedet, lyder det fra forsorgshjem og varmestue efter ny rapport om hjemløses vej til lange vej til ny bolig.

Sjælland - 12. juli 2021 kl. 06:28 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- Vi har haft en ung, der har boet hos os her på forsorgshjemmet over et år, inden han fik en bolig. Og generelt skal unge mennesker helst ikke bo her. For de lærer uvaner på et forsorgshjem. Og jo længere tid, de bliver her, jo større er risikoen for, at de dårlige vaner bliver hængende.

Sådan lyder det fra Karen-Marie Heltoft, forstander på forsorgshjemmet Toften i Slagelse.

Antallet af især unge hjemløse er steget i Region Sjælland over de sidste par år, og Slagelse Kommune er den, der har flest, viste den seneste kortlægning af området i 2019.

I en helt ny rapport fra Ankestyrelsen, der offentliggøres i dag, vurderer landets forsorgshjem og herberger, at 69 procent af de udsatte, de er i kontakt med, er klar til at flytte i egen bolig med den rette støtte. Men rapporten viser samtidig, at der er stor mangel på billige, almene boliger og skæve boliger til de udsatte.

Venter i over et år En tredjedel af dem, forsorgshjemmene og herbergerne vurderer klar til at flytte i egen bolig, har således ventet 4-12 måneder på en bolig. 22 procent har ventet i over et år.

Og det er et problem, mener Karen-Marie Heltoft:

- I Danmark har i de sidste 10 år forsøgt at hjælpe hjemløse efter princippet »housing first«. Det går ud på at skaffe en bolig, hvorefter man hjælper dem med at skabe et hjem og en hverdag sammen med eksempelvis rusmiddelcenter, kriminalforsorg, psykiatrien eller kommunen. Og det virker. Vi har haft 48 Housing first-forløb og kun tre af borgerne er siden vendt tilbage på forsorgshjemmet. Og derfor er det et kæmpe problem, at der mangler billige boliger, siger Karen-Marie Heltoft.

Hun tilføjer, at Slagelse kommune er ved at skabe ni »skæve« boliger til hjemløse, mens Toften selv kan se frem til at få opført yderligere otte »skæve« boliger, som KFUM's sociale arbejde skal tage sig af.

- Det er rigtig godt. Men selv når de kommer, vil der mangle boliger, siger forstanderen.

Ikke billige boliger at få Hos Kirkens Korshærs varmestue andetsteds i Slagelse kommer mange forskellige borgere ind fra gaden for at få sig et måltid mad og lidt omsorg. Både ældre, der har levet mange år på gaden og så yngre med almindelige t-shirt og cowboybukser, som man ikke umiddelbart skulle tro var udsat. Varmestuen er i kontakt med omkring 60 udsatte borgere og i berøring med cirka 200 borgere i Slagelse.

Også her oplever man, at det er en vanskelig opgave at hjælpe brugerne med at skaffe en bolig.

Hanne Merete Pedersen er daglig leder af Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse. Foto: Per Christensen

- De boliger, der bliver ledige i Slagelse by, er ofte for dyre på en overførselsindkomst. Nogen gange oplever vi, at folk bliver placeret i randområderne - altså andre byer her i kommunen, og i enkelte tilfælde er de blevet sendt ud af kommunen. Og det vil borgerne langtfra altid. Deres hverdag og liv er her, siger Hanne Merete Pedersen, leder af Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse.

Hun peger på, at nogle hjemløse også slæber rundt på andre problemer end hjemløshed. Eksempelvis gæld til netop de boligselskaber, der sidder på de billige, almene boliger.

En anden udfordring er, at de udsatte i princippet selv skal sørge for at få skrevet sig op til en bolig og få holdt øje med, om der er blevet en bolig ledig.

- Mange udsatte er ikke særligt it-fortrolige. Nogle af dem har brug for basal hjælp til at kunne skrive sig op til en bolig og de får måske ikke holdt øje med, hvordan det går i køen. Det er bare et eksempel på, at mange af de socialt udsatte har brug for støtte omkring sig for at komme på det rette spor, og i sidste ende få en bolig, siger Hanne Merete Pedersen.