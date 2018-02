Efter lang tid med dårlige historier er stemningen blevet løftet med saltvandsindsprøjtningen til Medicinsk afdeling på Holbæk sygehus, fortæller afdelingens overlæge, Henrik Ancher Sørensen. Foto: Holbæk Sygehus/Region Sjælland.

Hjælpepakke har »løftet stemningen« på presset sygehus

Sjælland - 05. februar 2018 kl. 20:38

- Vi er rigtig glade for det her. Der har bredt sig en lettelse og en nærmest opløftet stemning på hele afdelingen.

Sådan beskriver Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, reaktionen hos hans personale efter regionsrådspolitikerne mandag nikkede ja til at tilføre sygehuset nye sengepladser såvel som 10,8 millioner kroner til at aflaste den pressede afdeling.

Han fortæller, at Holbæk Sygehus og repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd tirsdag afholder et rekrutteringsmøde, ligesom man nu skal igangsætte en rekrutteringsindsats over for Social- og Sundhedsassistenter.

- Vi har netop ansat en souschef og en ny afdelingssygeplejerske. Samtidig har vi fået tilsagn fra personale fra flere andre afdelinger om, at de gerne vil komme og aflaste os på afdelingen. Der er kommet en tro på tingene for afdelingen, siger Henrik Ancher Sørensen.

Sorte skyer truer

Ifølge den ledende overlæge løser saltvandsindsprøjtningen kun afdelingens problemer nu og her.

På sigt er der brug for en »håndfuld millioner« ekstra - 4-5 millioner - til endnu flere hænder på afdelingen på permanent basis, og op imod dobbelt så mange penge til at udvide med et nyt sengeafsnit.

Det skal imødegå, at stadig flere patienter bliver indlagt på afdelingen:

- For at kunne løse den opgave har vi simpelthen brug for at udvide sygehuset med et nyt sengeafsnit og mere økonomi til at kunne ansætte seks ekstra overlæger såvel som sygeplejersker og Social- og sundhedshjælpere, siger han.