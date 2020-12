STARS i Vordingborg har fået støtte til at holde liv i Young Sounds-konceptet, der skal hjælpe nye, unge navne ud på livescenen. Foto: Claus Vilhelmsen

Hjælp til spillesteder med gode idéer

Sjælland - 22. december 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen

Selvom de fleste spillesteder lige nu er lukket helt ned, har musikelskere noget at se frem til, når vi igen må gå til koncerter. Tuborgfondet Musikhjælp giver kontant støtte på 3,2 millioner kroner til 29 spillesteder og koncertarrangører, der alle har det til fælles, at de har søgt puljen Buil Live Music Back Better. Målet er at realisere aktiviteter, koncerter og projekter, der skal genstarte spillestederne endnu bedre end før Coronaepidemien.

- Vi har valgt de ansøgere ud, som bedst formår at udfordre og udvikle live-musikken, og som formår at inddrage unge og tænke bæredygtighed ind i deres aktiviteter, fortæller sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello.

Build Live Music Back Better-bevillinger I alt 29 spillesteder og koncertarrangører over hele Danmark modtager en bevilling.

Den mindste bevilling er på 18.000 kr. og de største på 250.000 kr.

I alt uddeles der 3.218.862 kr.

Puljen kunne søges i november 2020 af spillesteder og koncertarrangører i hele Danmark, som arbejder med den rytmiske musiks vækstlag og har unge som målgruppe. Tuborgfondet modtog i alt 58 ansøgninger, og der er mange gode idéer blandt de indsendte. For eksempel vil frivillige i De Studerendes Hus i Aarhus kombinere viden og musik i et nyt koncertformat. I stedet for at have en opvarmningsmusiker vil der i stedet for være en forsker, som formidler et interessant emne, inden bandet går på for at give koncert.

På vores side af Storebælt, på STARS i Vordingborg, har spillestedet fået penge til at udvikle og rekruttere nye unge frivillige. Med initiativet Young Sounds giver spillestedet unge mulighed for at booke og afvikle koncerter. Men Corona har stort set taget livet af Young Sounds.

- De unge, der er startet på HTX og gymnasiet i år, aner ikke at Young Sounds eksisterer, for hverken de ældre elever eller vi har haft mulighed for at fortælle dem om muligheden. Derfor kræver det en ekstra indsats at få Young Sounds tilbage igen, fortæller spillestedsleder Simon Sandfeld.

STARS modtager 18.000 kroner til Young Sounds-projektet, og har desuden fået 24.500 kroner til kompetenceudvikling for frivillige afviklere.'

På Sjælland uden for København er der desuden 200.000 til Fonden Gimle og projektet "Ung Genstart 2021", mens Fonden Sidesporet i Holbæk modtager 60.000 kroner til "Ungekoncerter - af unge og for unge".