Hjælp til forældre som gerne vil hjælpe deres børn

Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid.dk, som er finansieret af regionerne, er klar med en stor indsats for at støtte de flere end 500.000 forældre og et endnu større antal unge, som netop i disse dage skal tage stilling til fremtiden, hvad angår uddannelse.

Hvordan støtter du bedst dit barn i at træffe et uddannelsesvalg i en tid, hvor alt er under forandring? Og kan man sige noget generelt om det - noget, som gælder for alle børn og unge?

Der er mange gode erfaringer og anbefalinger at hente fra vejledere og forskere, Ditbarnsfremtid har samlet otte af de bedste, og forhåbentlig kan de inspirere forældre til at tale om uddannelse med deres børn på en ny måde. Materialet kan findes her: https://ditbarnsfremtid.dk/stil_de_rigtige_spoergsmaal/

Det kan være svært for unge i dag at vælge uddannelse. De bliver usikre, fordi det er vanskeligt at gennemskue, hvad der vil være det rigtige for dem. Mange af de unge tror, at deres kammerater har fuldstændig styr på det. Men det har de ikke - de er lige så usikre. Det perfekte liv med tjek på det hele er en myte. Derfor er det vigtigt, at du taler med dit barn om den usikkerhed, som mange unge føler, og at det er helt normalt. Det tager presset af dit barns skuldre, lyder det blandt andet i materialet.

Ikke et valg for livet Et af rådene er at afdramatisere valget af uddannelse ved at fortælle ens barn, at der ikke er fælder eller blindgyder i uddannelses-systemet. Valget af ungdomsuddannelse er ikke et »valg for livet«, men et af mange livsvalg. Alle ungdomsuddannelser er gode og åbner døre til videreuddannelse og spændende karriereveje.

Inde på https://ditbarnsfremtid.dk/podcast/ kan man høre seks podcasts om uddannelse. I løbet af seks episoder møder lytterne eksperter og unge, som har en masse gode råd til uddannelsessnakken, men også holdninger til nogle af de ting, som de unge møder.

En af dem, man kan møde, er Christian, som droppede en lovende karriere som journalist for i stedet at gå i lære som tømrer. Det har han ikke fortrudt et sekund.

Christian havde efter gymnasiet flirtet med tanken om noget med håndværk, men han afsøgte ikke seriøst mulighederne. Ifølge ham selv var det fordomme om miljøet, og hvordan det var at arbejde sådan et sted, der holdt ham tilbage.

- I stedet lyttede jeg nok meget efter, hvad folk sagde, jeg var god til. At skrive, for eksempel. Og jeg overbeviste mig selv om, at en journalistuddannelse ville være en god mellemting mellem noget praktisk og videregående. Jeg gik til optagelsesprøve og bestod. Og da jeg mærkede folks reaktion og hvor imponerede, de var, tænkte jeg, at så måtte det være rigtigt, fortæller Christian.

En tom følelse Selvom Christian var på nippet til at droppe ud af journalistuddannelsen flere gange, gennemførte han. Men især én oplevelse satte nogle refleksioner i gang.

- Som praktikant arbejdede jeg med en historie, som breakede i alle medier og fik konsekvenser for hele forsikringsbranchen. Jeg fik masser af ros og skulderklap, og jeg kunne mærke endorfinerne pumpe rundt i kroppen - men også tomheden, da min historie efter kort tid var gamle nyheder. I den branche er man hele tiden på jagt efter det næste. Og det gik op for mig, at sådan ville mit arbejdsliv blive.

Efter endt uddannelse havde Christian nogle freelancejob på større medier og virksomheder. Men usikkerheden var stor og indtægten svingende, og derfor sagde han ja, da han fik tilbudt et job som tjener på en restaurant i København.

- Jeg blev mere og mere skeptisk over for idéen om, at man skal finde sin passion og forfølge sin drøm. Sådan er livet og virkeligheden jo ikke. Kun ganske få rammer lige i midten af dartskiven. Langt de fleste af os rammer alle mulige andre steder - og hvad så? Måske skulle jeg i virkeligheden bare have et helt almindeligt arbejde, som jeg var glad for at stå op til. I et fag, hvor jeg kunne dygtiggøre mig - og med muligheder for at gå andre steder hen.

Christian kastede sig over tømrerfaget, og det passer ham perfekt. Det er ikke så ensporet. Man kan blive selvstændig. Man kan dygtiggøre sig for evigt og opfinde sig selv på ny. Der er nærmest uendelige muligheder for at efteruddanne sig som for eksempel konstruktør, arkitekt, snedker eller byggeleder.

Bliv på egen banehalvdel Rie Thomsen er professor MSO i karrierevejledning fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, Aarhus Universitet - og er samtidig den eneste vejlednings-professor i Danmark. Ifølge Rie Thomsen er det helt centralt, at der er gode vejledningsaktiviteter for alle unge i skolen, og at de unge kommer ud og sonderer terrænet både inden for uddannelse og arbejdsliv i god tid.

- De unge skal ud at opdage verden. Et uddannelsesvalg kan være meget modsætningsfyldt, og det er ikke noget, som klares på en måned eller to dage, siger Rie Thomsen, der medvirker i podcast 1.

Med sin deltagelse i podcasten »Forældre må godt blande sig« kommer Rie Thomsen desuden med gode råd til, hvordan man kan snakke om uddannelse med sit barn. Og hvordan man kan undersøge uddannelse og arbejdsliv sammen.

- Det bedste er at blive på sin egen banehalvdel, både i forhold til ambitioner på barnets vegne og i forhold til eventuelle bekymringer. Dette kan blandt andet gøres ved at forholde sig åbent, nysgerrigt, aktivt, lyttende og spørge ind til det, de siger, og til det, de har oplevet. Og så skal vi huske, at der altid er en vej frem. Man kan ikke køre fast, man kan altid gå til optagelsesprøve eller få en uddannelsesaftale med en mester, og det skal vi huske som forældre at støtte vores børn i - og så være i kontakt med uddannelsesvejlederne omkring det, fordi de kender vejene, lyder det fra Rie Thomsen.