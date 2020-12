Minds of 99 har tidligere - blandt andet gennem TAK ROCK - hjulpet nye musiknavne på vej. 2020 har dog været et svært år at bryde igennem i som artist. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til 15 nye bands Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til 15 nye bands

Sjælland - 08. december 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Flere danske bands stod i år over for deres store gennembrud. Men sådan skulle det ikke blive. Covid-19 spolerede håbet for en masse artister, der skulle vinde et nyt publikum og indtage større scener. Royal Unibrews TAK ROCK-projekt har over de seneste 10 år været rockens førende støtteinitiativ og kommer nu med en musikalsk redningsplanke til de kunstnere, som aldrig fik chancen.

15 særligt udvalgte bands og artister får nu en tiltrængt håndsrækning. Kampagnen har fået navnet »De Aflyste Navne« og dækker over et udvalg af interessante bands der mistede vigtige chancer i 2020.

Omdrejningspunktet er en landsdækkende 360-graders kampagneplatform, der er udvilket i samarbejde med Soundvenue Creative.

Kampagnen udrulles gradvist igennem hele 2021 og involverer både traditionelle og utraditionelle mediekanaler, brandaktiveringer, koncerter og tværgående samarbejder med festivaler og arrangører.

- Vi føler et stort ansvar for rockens fremtid. Med alle de aflyste koncerter har mange bands måttet parkere deres drømme om det store gennembrud. Vi vil derfor gøre vores til, at de ikke bliver overset og gøre en reel forskel for både de udvalgte bands og hele branchen, siger Christian Lund-Martorell, Senior Brand Manager hos Royal Unibrew.

Royal Beer har over de seneste 10 år positioneret sig som Danmarks rock-øl via platformen TAK ROCK. Her var kendte danske rockbands som Dizzy Mizz Lizzy, Kashmir og The Minds of 99 med til at løfte nye bands frem i forskellige fortællinger.

Nu er tiden inde til nytænkning. De etablerede bands træder i baggrunden, og TAK ROCK giver taletiden til de kommende stjerner på den danske rockhimmel.

Navnene på de 15 bands bliver offentliggjort i januar.