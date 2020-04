Vores Natur afholder fotokonkurrence som en del af Naturens År. Motiverne kan spænde fra dyr og planter til bølgeskvulp og aktiviteter i naturen. Foto: Adam Grønne

Hjælp med at kortlægge naturen

Sjælland - 20. april 2020 kl. 07:38 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vær med til at udforske og beskrive den vilde natur, som findes lige uden for vores hoveddør. Sådan lyder opfordringen fra Statens Naturhistoriske Museum, som deltager i en række aktiviteter, der skal give danskerne inspiration til at gå på opdagelse i - og passe på - naturen. Anledningen er, at 2020 af Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og DR er udråbt til Naturens År.

Bor man i København eller omegn kan man næste weekend deltage i City Nature Challenge. Mere end 200 byer verden over deltager i samarbejdet, hvor borgerne skal registrere så mange plante- og dyrearter i deres nærmiljø som muligt. I år står Statens Naturhistoriske Museum for Københavns deltagelse, og på den måde bliver vores hovedstad den første by i Norden, som deltager. Ud over at kortlægge, hvilke dyr, planter og svampe der bor og lever sammen med Københavnerne, så bidrager City Nature Challenge med data, som skal gøre forskere klogere på bynaturen.

Det er femte gang, City Nature Challenge afholdes. Læs mere på www.citynaturechallenge.org.

Danmark Udforsker er et andet tiltag, som vil gøre forskerne på Københavns Universitet klogere på årets gang i naturen - og der er brug for hjælp fra så mange danskere som muligt. Forskerne vil nemlig gerne finde ud af, hvornår mere end 40 forskellige begivenheder i naturen indtræder første gang. Over hele landet. Hele året.

Hvornår springer bøgen ud? Hvordan er hornfiskens trækmønster? Blomstrer hylden tidligere, end den plejer? Og vågner pindsvin fra deres vinterhi tidligere i byen end på landet? Det er blot nogle af de ting, som Danmark Udforsker skal give svar på. Læs mere på www.danmarkudforsker.ku.dk.

Er man fotointeresseret er der mulighed for at deltage i en stor national fotokonkurrence. Vores Natur er på udkig efter billeder, der kan vise, hvad Danmark rummer af vilde, smukke og overraskende naturoplevelser. Man vælger selv sit motiv. Det kan både være dyr, planter, bølgeskvulp, landskaber, aktiviteter i naturen eller noget helt sjette. Det vigtigste er, at billedet kan inspirere hele Danmark til flere naturoplevelser, og at det vækker en lyst til at tage ud i naturen og lære den bedre at kende.

Vinderbillederne bliver til udendørs fotoudstillinger flere steder i landet i september, blandt andet på Statens Naturhistoriske Museum.

Læs mere på www.voresnatur.dk.