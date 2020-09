Historisk enighed om budget

Region Sjællands politikere er blevet enige om næste års budget, og det vil ikke koste fyringsrunder.

Det understreger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), der også kalder budgettet historisk bredt:

- Derfor vil jeg gerne sige tak til alle partier.

Bredden er total, for alle er med. Det er første gang i regionens historie, at Enhedslisten skriver under.