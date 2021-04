Historiker: Venstrefløjen havde ingen magt bag ordene om revolution

Påskekrisen 1920

Under Påskekrisen (29. marts 1920-4. april 1920) afskedigede Kong Christian X Ministeriet Zahle med den radikale Carl Theodor Zahle i spidsen.

Baggrunden var utilfredshed med resultatet af folkeafstemningen 10. februar 1920 om genforeningen.

Venstre og Konservative ville have Flensborg til Danmark uanset afstemningsresultatet. Det afviste Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, der havde flertal i Folketinget.

Samtidig truende en storkonflikt på arbejdsmarkedet, hvor der var varslet lockout fra 9. april.

Erhvervsfolk som ØK’s H.N. Andersen, skibsreder A.P. Møller og brygger Vagn Jacobsen gik til kongen for at få ham til at gribe ind for at få et nyvalg.

Kongen indsatte højesteretssagfører Otto Liebe som regeringsleder 30. marts.

Arbejderbevægelsen svarede igen med at udråbe generalstrejke.

Stauning var formand for Københavns Borgerrepræsentation. Her vedtog S og R en resolution, der krævede Liebe-regeringen afgang, og gik til kongen.

Det bøjede Christian X. sig for. Påskemorgen 4. april 1920 var krisen afværget.

Ved valget 26. april 1920 gik både Radikale og Socialdemokratiet tilbage, mens Venstre og Konservative gik frem.