Det kom som en overraskelse, at Mette Frederiksen bad Magnus Heunicke blive sundheds- og ældreminister. Men det burde det egentlig ikke. Foto: Thomas Olsen

Heunicke overså hint om ministerpost

Sjælland - 07. september 2019 kl. 11:55 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ny sundheds- og ældreminister er en af de få, der uundgåeligt bliver spurgt, om han ikke hellere ville have været minister for noget helt andet.

For Magnus Heunicke var en ganske populær transportminister i Helle Thorning-Schmidt-regeringens sidste år med umiddelbar kontakt med vælgerne, når han fx selv lagde billeder på sociale medier fra forsinkede eller overfyldte morgentog fra Næstved mod København.

- Jeg gik ind i det job med liv og sjæl. Men det gør jeg også med dette. Sådan er min tilgang til det ansvar, som følger med et ministerembede. Sundhedsområdet er velfærdssamfundets kronjuvel, det er irriterende, når toget er forsinket, men det her i Sundheds- og Ældreministeriet handler jo om liv og død. Vi har et kæmpe ansvar; alene på sundhedsområdet er der 120.000-130.000 medarbejdere, og på ældreområdet er der 50.000 medarbejdere. Ministeriet her står for omkring en tredjedel af de offentlige midler, vi bruger i Danmark, siger Magnus Heunicke og tilføjer:

- Det er en meget større maskine, og risikoen for fejl er også større. Jeg er så stolt og ydmyg over ansvaret.

Han er blevet klar over, at Mette Frederiksen udså sig ham til posten i Sundheds- og Ældreministeriet længe før, at det lykkedes Socialdemokratiet at sætte sig på magten.

- Hun sendte mig sådan nogle sms'er som; »Magnus, der er møde i Danske Regioner i Aarhus, det er en god ide, hvis du kommer«. Der var flere andre gange, hvor hun bad mig komme med input, så jeg burde nok have set skriften på væggen, griner ministeren, der senest var partiets velfærdsordfører.

Både Twitter og Facebook er blevet meget mere professionaliseret, siden han var transportminister. Sundhedsministeren er dagligt nævnt på de sociale medier så mange gange, at det vil er umuligt at svare personligt.

- Det er ellers styrken ved de sociale medier; at man kan interagere, når nogen påpeger et problem, roser noget eller foreslår, at der er noget, vi kan gøre bedre. De sociale medier er et enormt stærkt demokratisk debatværktøj, og for mig er det en stærk strømpil. Det er allerede sket, at jeg er mødt i ministeriet og har sagt: Vi er altså nødt til at finde ud af mere om dette, for der er mange, som er begyndt at skrive til mig om det, siger Magnus Heunicke.

