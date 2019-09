Se billedserie Ifølge Maj Brit Midtgaard er kommunikationen med kunderne meget vigtigt. Før hun går i gang med at male, skal hun være helt sikker på, om kunden ønsker et maleri af sin hest, der »ligner« på punkt og prikke, eller om ønsket er et maleri, hvor der er leget med farverne, som eksempelvis koen bag hende på dette billede. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Hestepigen elsker at male heste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hestepigen elsker at male heste

Sjælland - 09. september 2019 kl. 13:56 Af Tekst: Anders Spanggaard Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man bevæger sig rundt på Store Hestedag på dyrskuepladsen i Roskilde, er det tydeligt, at hesteejere er meget glade for deres dyr. Stoltheden lyser ud af dem, når de tager deres dyr i øjesyn, inden de sammen skal ind i ringen og præsentere sig for et stort publikum.

Men nogle hestefolk er mere end almindeligt glade for deres hest. De er så glade for dyret, at de gerne vil have et varigt og håndgribeligt minde om den i form af et maleri.

Maj Brit Midtgaard lever af at male heste, og på Store Hestedag i Roskilde finder hun nogle af sine kunder. Hun har bygget en iøjnefaldende stand op med mange malerier af heste, men der er også heste udformet i fiberbeton, der fremstår som skulpturer. Og et par billeder af veteranbiler har også sneget sig ind.

For Maj Brit Midtgaard er det helt oplagt at være tilstede på Store Hestedag.

- Jeg skal jo være, hvor mit publikum er, og det er jo blandt andet et sted som her på Store Hestedag. Jeg har lige været i Berlin til VM for islandske heste, så jeg rejser en hel del rundt i verden. Men det giver jo mening, at jeg er, hvor hestefolkene er. Det ville jo ikke give mening for mig at have en butik på gågaden i Aabenraa.

Maj Brit Midtgaard er selv hestepige og har været det gennem mange år. Og hun har tre heste hjemme på gården i Sønderjylland, så på den måde er der ikke noget mærkeligt i, at hun er blevet hestemaler.

- Jeg er hestepige, og jeg har altid malet. Så det var jo nærliggende at begynde at male heste, og nu kan jeg leve af det, fortæller Maj Brit Midtgaard med et stort smil.

Når en potentiel kunde vil have malet sin hest, kommer hun i reglen med et fotografi af hesten. Og på dette punkt er kommunikation mellem hestemaleren og kunden ekstrem vigtig, så de ikke går fejl af hinanden.

- Min udfordring er at få folk til at forklare sig, så jeg er helt sikker på, hvilken type maleri de ønsker. Det er meget vigtigt, at vi er enige om stilen i maleriet. Kunden ser måske et af mine andre malerier, hvor jeg har leget med farverne, og synes det er flot og ønsker sig sådan et. Men så kan det ende med, at de får et maleri af en grøn hest, og så er der jo nogle, der fortryder, fordi det ikke ligner deres egen hest. Så kommunikation er meget vigtigt, forklarer Maj Brit Midtgaard.