Her lukker pengeinstitutter for betjente kasser

Sjælland - 03. februar 2021 kl. 12:19 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Nu er det snart slut med at hæve eller indsætte kontanter i en betjent kasse hos Danske Bank i Roskilde, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Køge, Næstved, Helsingør, Hillerød og Frederikssund, Andre pengeinstitutter er allerede gået samme vej.

Det er så godt som umuligt at finde en bank eller sparekasse uden for København, hvor du kan gå op til kassen og bede om at få lov til at indsætte eller hæve kontanter.

Det må man nøjes med at gøre i en automat.

Men det er der også stadig færre, som gør. De fleste af os har kun sjældent en pengeseddel eller en mønt i hånden, og den udvikling har corona-krisen accelereret.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik hævede danskerne i 2016 knap 116 milliarder kroner i kontantautomater eller ved kassen. I 2020 var det tal næsten halveret til 62 milliarder kroner, skriver finans.dk.

I forvejen er bankernes betjente kasser lukket på grund af corona-restriktioner, og nu tager Danske Bank konsekvensen. Fra 8. februar lukker Danske Bank de sidste betjente kasser uden for landets fire største byer, så det fremover kun er muligt at få en medarbejder til at indsætte eller give en kontanter i Odense, Aarhus, Aalborg og København samt to gange om ugen i Rønne. Det får konsekvenser for sjællandske kunder i Danske Bank i Roskilde, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Køge, Næstved, Helsingør, Hillerød og Frederikssund,

Andre banker er gået endnu mere drastisk til værks.

Ved årsskiftet lukkede Arbejdernes Landsbank samtlige betjente kasser over hele landet. De havde i forvejen pengeløse banker i blandt andet Kalundborg, Ringsted og Holbæk, men det har hidtil været muligt at aflevere og hæve ens pengesedler i kassen i blandt andet Roskilde-afdelingen.

- Kundernes ændrede adfærd og de erfaringer, vi har gjort os under coronakrisen, fortæller os med al tydelighed, at behovet for en kassefunktion efterhånden er meget lille. Det er ikke så tit, at kunderne kommer ned i banken alene for at hæve eller indsætte penge ved kassen. De fleste transaktioner klares i dag over nettet, og det gør den fysiske kassebetjening mere og mere overflødig. Det er baggrunden for, at vi nu vælger at lukke kassen i alle vores filialer, udtaler vicedirektør Svend Randers i en pressemeddelelse.

Det er et godt stykke tid siden, at Jyske Bank lukkede kassebetjeningen i samtlige filialer over hele landet.

Sparekassen Sjælland-Fyn har heller ikke betjente kasser, men henviser kunderne til at benytte de døgnåbne automater i sparekasserne.

De mindre har betjening Hos de mindre pengeinstitutter ser det lidt anderledes ud. Dragsholm Sparekasse, som har filialer i Asnæs i Odsherred samt i Kalundborg, er kassen stadig åben for kontanter.

Møns Bank, der har filialer i Præstø, Rønnede, Næstved, Vordingborg og Stege, har kun kassebetjening i hovedafdelingen.

- Møns Bank har kassebetjening i hovedkontoret i Stege. Dog er den midlertidigt lukket ned til og med den 28. februar, da vi følgere regeringens restriktioner, lyder det fra Susanne B. Jensen, marketingchef i Møns Bank.

