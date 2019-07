Zealand Erhvervsakademi har både regionens højeste adgangskrav og over 20 uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. Foto: Zealand Erhvervsakademi

Her kræves regionens højeste snit

Sjælland - 26. juli 2019 kl. 14:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nåleøjet er smallest på de videregående uddannelser i Region Sjælland, når det gælder studiet AP Graduate in Computer Science i Roskilde.

Her har de 28 optagne studerende mønstret et karaktergennemsnit på mindst 10,9, og kravet til de fire studerende, der står på standbypladser er minimum 10,7 i snit. Det er det højeste gennemsnit blandt uddannelsesinstitutionerne på vores egn, og omkring to ud af tre ansøgerne har fået nej.

- Når der er så få pladser, så ryger kvotienten op, siger rektor Ulla Skaarup, Zealand Erhvervsakademi.

Hun peger på, at den dansksprogede datamatikeruddannelse i Næstved kun har en karakterkvotient på 6,4.

FAKTA Professionshøjskolen Absalon har optaget 2672 studerende og har 164 på standby.

3.235 søgte ind på en af Absalons professionsuddannelser med 1. prioritet.

Zealand Erhvervsakademi har optaget 1352 studerende og har 51 på standby.

1470 søgte ind på en af Zealands uddannelser med 1. prioritet.

Roskilde Universitet har optaget 1812 studerende. Ingen er på standby.

I alt 1909 valgte RUC som 1. prioritet.

Syddansk Universitets uddannelser i Slagelse har optaget 326 studerende. Ingen er på standby.

I alt 246 valgte en af SDU Slagelses tre uddannelser som 1. prioritet.

Professionshøjskolen Absalon har uddannelser i følgende byer: Holbæk, Kalundborg, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø og Nykøbing F

Zealand Erhvervsakademi har uddannelser i følgende byer: Køge, Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F

Sidste års højeste karakterkrav var også hos Zealand Erhvervsakademi - 11,3 på Multimedia Design i Køge. Det er i år dalet til 9,3.

Roskilde Universitet, RUC, har også et par pænt høje karakterkrav. Både den humanistiske og den samfundsfaglige basisuddannelse med kurs mod journalistik og et andet fag kræver et snit på 9,4.

- Vi ser selvfølgelig også på karaktergennemsnittet, for det er nu engang det, man bruger. Men i virkeligheden er karakterer jo slet ikke det vigtigste. En høj karakter er selvfølgelig udtryk for dygtighed. Men snittet er ikke det eneste udtryk for dygtighed, siger Hanne Leth Andersen, rektor for RUC og tilføjer:

- Jeg er virkelig glad for, at 82 procent på landsplan har fået den uddannelse, de har søgt som førsteprioritet. Det kan måske være med til at nedsætte presset for at få 12 i alt i gymnasiet. Arbejdsgiverne interesserer sig ikke så meget for karakterer. De interesserer sig for det, man har læst og arbejdet med, og hvad man er for en person.

