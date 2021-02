Her kan du løbe på ski

Har du langrendsski stående, så er der lige nu mulighed for at løbe på ski adskillige steder på Sjælland.

Flere brugere på Facebook skriver i gruppen "Langrend Danmark", hvor der er faldet sne nok til, at man kan løbe på ski.

Det er fortrinsvis på golfbaner, at der enten er blevet kørt spor op, eller brugerne selv har trampet et brugbar spor.

Således skriver en bruger i "Langrend Danmark", at der er mulighed for at løbe langrend på Sydsjællands Golfbane ved Mogenstrup. Vedkommende har talt med golfklubben og skiløbere er velkomne, så længe man ikke løber hen over greens.

Den samme melding kommer fra golfklubben i Slagelse, ved Rønnede Golfklub og ved Solrød.

Til gengæld vil golfklubben i Sorø ikke have langrendsløbere på deres bane lyder det fra en bruger i facebook-gruppen.

Også ved den nu nedlagte Skjoldnæsholm Golfbane er snedækket tykt nok til skiløb, fortæller en bruger.

Endelig kan der løbes på ski på golfbanerne ved Hørsholm og Fredensborg. Her er sneunderlaget godt nok ikke så voldsomt tykt, men nok til at skiene kan glide.

Til gengæld ser det ikke helt så godt ud ved Skovbo Golfklub, hvor der godt nok er faldet fem centimeter sne, men hvor meldingen fra en FB-bruger er, at den klodser under skiene.

Den seks kilometer lange skirute i Bidstrup Skovene mellem Ringsted og Roskilde er heller ikke farbar. Der er ikke faldet nok sne. Når det sker plejer Naturstyrelsen at trække et langrendsspor.

Kigger man uden for Sjælland er der mulighed for skiløb i Røjle Skov på Midtfyn og ved Holluf Park og Elmelund Skov tæt på Odense.

I Jylland der der trukket skispor på Munkebjerg Golfbane ved Vejle, i Tornby Klitplantage i Vensyssel, i Bordrup og Blåbjerg Klitplantage nord for Esbjerg, i Stursbøl Plantage ved Jels mellem Kolding og Haderslev.