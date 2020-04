Først var det SUH Roskilde, der tog imod coronasmittede, så kom Slagelse Sygehus med, så Nykøbing F og fra 2. april modtages der også patienter i Køge. Planen har flere led, hvis situationen forværres. Foto: Jakob Gandløse Jensen/Region Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Her er planen: Sådan vil Region Sjælland klare coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er planen: Sådan vil Region Sjælland klare coronakrisen

Sjælland - 01. april 2020 kl. 13:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis kurven med smittede med coronavirus Covid-19 fortsætter med at stige, har Region Sjælland nøje planlagt, hvordan sygehusene skal dele opgaven.

Men Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland, ser optimistisk på, at vores indsats med at holde afstand og god håndhygiejne vil få antallet af smittede til at falde om nogle uger.

Han forsikrer, at der er rigelig plads til at tage sig af meget syge covid-19-smittede i Region Sjælland.

Holbæk aflaster de andre Når kapaciteten er fuldt udnyttet i Roskilde, Slagelse, Nykøbing og Køge, kan det blive Holbæk Sygehus’ tur til at modtage Covid-19-patienter.

- Foreløbig har Holbæk Sygehus, der jo har en meget stor medicinsk afdeling, ansvaret for at tage sig af fleste muligt andre medicinske patienter fra hele regionen for at aflaste de øvrige sygehuse, forklarer Leif Panduro Jensen.

Hvis kurven ikke flader ud, har Region Sjælland flere muligheder for at skabe behandlingssteder for Covid-19-patienter.

Fire ekstra sygehuse i baghånden Næstved Sygehus kan komme i spil, og der er truffet aftale om yderligere hjælp, hvis epidemien virkelig udvikler sig drastisk.

- Vi er jo så heldige, at vi både har Filadelfia i Dianalund, Gigthospitalet Sano i Skælskør og Sclerosehospitalet i Haslev. Jeg tror ikke, at det bliver nødvendigt, men de er en del af beredskabsplanen, siger Leif Panduro Jensen.

relaterede artikler

Hospitalet i Køge får også coronapatienter 01. april 2020 kl. 10:35