Her er forskellen på almindelig- og halal-slagtning

Sjælland - 30. november 2017 kl. 11:56 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er reelt kun små, praktiske forskelle på, om danske slagterier slagter kyllinger og kvæg via halal- eller almindelig slagtning.

Alle køer, der bliver slagtet bliver bedøvet forud for aflivningen. Forskellen på halal og andet kød er måden, man skærer hul i koen, kalven eller tyren efterfølgende, så blodet kan komme ud:

- I forhold til dyrevelfærd er der ingen forskel, siger Stig Munch Larsen, chefkonsulent i Landbrug&Fødevarer.

- Den eneste forskel mellem halalkød og kød slagtet på traditionel vis er, at dyret bliver afblødt med et tværgående halssnit ved samtidig afsigelse af en muslimsk bøn i modsætning til et mere længdegående halssnit uden bøn, forklarer han.

Bønnen bliver eksempelvis afsagt af den slagteri-medarbejder, der enten forestår slagtningen eller som et lovkrav overvåger slagtningen, så dyrene ikke lider overlast.

Al fjerkræ halal Når det gælder slagtningen af kyllinger, er forskellene mellem en traditionel og halal-slagtning også ganske små.

Alle kyllinger og andet fjerkræ bliver - halal eller ej - først bedøvet med et elektronisk vandbad. Derefter bliver dyrets halspulsårer skåret over. Det sker ifølge L&F for at sikre en så hurtig og fuldstændig »afblødning« som muligt.

Slagtningen skal ifølge loven overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer.

Stig Munch Larsen forklarer, at når man begynder at slagte, fremsiger den muslimske medarbejder en bøn for sig selv, hver gang der er en pause i slagtningen.

Forskellen ved rituel slagtning er altså, at der afsiges en bøn ved start på slagtningen af hvert hold kyllinger, og at den maskinelle slagtning overvåges af en muslimsk medarbejder.

