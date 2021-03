Her er det nye coronapas

Fra slutningen af marts vil man kunne bruge app´n "Min Sundhed" som coronapas. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen.

Coronapasset vil vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test).

Passet skal fremvises, hvis man f.eks. skal til frisør, på restaurant eller til organiseret idræt.

I slutningen af maj forventes det, at en mere avanceret og brugervenlig app vil blive lanceret.

Er man ikke digital, skal man kunne få et coronapas fremsendt via post, således at man kan fremvise et fysisk dokument.

Regeringen og partierne bag den nye genåbningsplan har besluttet at coronapasset har en såkaldt solnedgangsklausul. Det betyder, at kravet om coronapas formentlig vil forsvinde muligvis til august, når alle er blevet tilbud vaccine.