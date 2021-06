Jan Herskov har flere gange udtalt, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti - og dermed indirekte, at han ønsker et opgørt med partiets nuværende kurs, hvor man har dannet flertal med Socialdemokratiet og SF i Region Sjællands regionsråd. Foto: Anders Bork.

Her er DF's nye spids til regionsrådsvalget

Sjælland - 13. juni 2021 kl. 13:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det bliver en nyt frontfiguar, der skal forsøge at trods meningsmålinger og krisestemning og sikre Dansk Folkeparti et godt regionsrådsvalg til november.

54årige Jan Herskov blev med et stort flertal valgt til spidskandidat til et corona-ramt opstillingsmøde i partiet søndag i Ringsted.

Et signal fra baglandet om, at de foretrækker Herskov, der har slået på, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, der foretrækker en blå regionsrådsformand. Og dermed indirekte, at man ikke en gang til vil danne flertal sammen med rød blok, som partiet gjorde på valgnatten i 2017.

- Jeg er utrolig glad for den tillid, som dem, der er kommet i dag, har vist mig. Vores medlemmer fik et klart valg mellem os to spidskandidater, og der har vores medlemmer klart sagt, at de vil samme vej, som mig, siger Jan Herskov om valget.

Den 54årige indsatsleder i politiet ønsker dog ikke at bryde ud af konstitueringen med S og SF i regionsrådet, sådan som partiet ellers har gjort i Odsherred Kommune for nylig. Det giver ingen mening bare seks måneder før valget, hvori der også ligger en somemrferie, mener Herskov.

I stedet skal partiet fokusere på mærkesager som blandt andet en ny uddannesle til psykiatrien og flere praktiserende læger til regionen:

- VI mangler ansatte, især mænd i, i psykiatrien, og derfor vil kæmpe for en helt ny uddannelse her i regionen, som skal skaffe flere udannede hænder. Samtidig skal vi kæmpe for at få flere læger til at slå sig ned her i Region Sjælland. Vi har fået en lægeuddannesle i Køge, der bliver udvidet. Men udfodringen ebstår i at få lægerne til at slå sig ned i egne praksisser, nærtklinikker eller sundhedshuse bagefter, siger han.