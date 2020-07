Se billedserie Når man er på førtidspension, er det svært at få råd til ferie. 24 procent af de adspurgte i en undersøgelse fra UlykkesPatientforeningen har ikke været afsted på ferie i over et år. Foto: Peter Haugaard. Foto: Peter Haugaard

Send til din ven. X Artiklen: Hendes sidste ferie var vist engang for syv år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hendes sidste ferie var vist engang for syv år siden

Sjælland - 10. juli 2020 kl. 15:21 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du går måske rundt og sukker over vejret og længes efter solsikre feriemål, fordi sommerferien i år bliver holdt her i landet.

Mange mennesker med alvorlige handicap efter ulykker har slet ikke det problem, for sommerferie er ingen mulighed for dem.

- Hvornår jeg sidst var på ferie? Det er i hvert fald syv år siden, måske mere. Pigerne var små, vi var på camping på Korfu med min eksmand, jeg skulle bare betale for maden. Ellers var sidste gang vi gjorde noget i sommerferien vist en dagtur til Sagnlandet Lejre med kirken for et par år siden. Det sætter også nogle begrænsninger, at jeg er handicappet. Jeg kører på elscooter og kan ikke gå meget længere end hen til bilen. fortæller Susanne Ryding, der faldt syv meter ned fra et træ som 15-årig.

Hun er førtidspensionist, og mor til to døtre på 13 og 14 år - samt to udboende sønner på 23 og 25 år.

- Jeg har så stram økonomi med blandt andet medicinudgifter på cirka 1200 kroner om måneden, at det ikke er muligt at spare op til noget. Pigerne har aldrig prøvet andet, men det kan godt give sure og triste miner, når der er noget veninderne har, som de virkelig gerne vil have, siger Susanne Ryding.

Hun er langt fra alene. En medlemsundersøgelse fra UlykkesPatientforeningen viser, at 24 procent ikke har råd til at tage på sommerferie og gør man det op på regioner, gælder det 30 procent i Region Sjælland og 18 procent i Region Hovedstaden. Blandt de unge medlemmer af UlykkesPatientforeningen har 49 procent på tværs af landet svaret, at de ikke har haft råd til at tage på sommerferie.

- Det er et problem, der ikke bare er isoleret til vores medlemmer, og det rigtigt trist at så mange ikke råd til at kunne gøre det samme som andre kan. Det gør det endnu sværere at leve med sit handicap, hvis man ikke kan tilbyde sin familie at kunne komme lidt væk fra hverdagen. Det burde være noget, som der blev set på, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientforeningen.

UlykkesPatientforeningen har dog tre handicapvenlige sommerhuse i Danmark, som medlemmer kan leje. Desuden samarbejder foreningen med Handicappede Børns Ferier, som har yderligere sommerhuse til leje.